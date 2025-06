ULTIM’ORA FERRARI: Leclerc se ne va | Non c’è più niente da fare, FLOP ASSOLUTO

Arriva la notizia del possibile addio di Charles Leclerc alla Ferrari: il pilota potrebbe cambiare aria

In questa stagione di Formula 1 sono stati tantissimi i cambiamenti di scuderia da parte dei piloti. Quello che sicuramente ha creato maggiori discussioni, maggiore curiosità e maggiore chiacchiericcio è stato quello dell’inglese Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari. Tanti tifosi della Rossa hanno accolto con entusiasmo il nuovo arrivo.

In tanti si sono anche chiesti come sarebbe stata la convivenza con un altro pilota come Charles Leclerc che punta a vincere il Mondiale. Di fatto, questo problema, non si è posto. La Ferrari non ha iniziato bene la stagione e i due campioni sulla propria vettura sono già molto distanziati dalla vetta della classifica.

Per questo, sono già iniziati i primi mugugni e le prime insoddisfazioni che potrebbero avere degli strascichi pesanti per quanto riguarda il futuro, soprattutto per capire quali saranno i progetti.

E, a tal proposito, lo stesso Charles Leclerc potrebbe decidere di dire addio alla Ferrari dopo tanti anni per trovare una scuderia che possa farlo competere per la vittoria finale.

Ferrari, addio a Leclerc? Il francese riflette sul futuro

Charles Leclerc potrebbe dire addio alla Ferrari. Il pilota francese, infatti, in questi mesi rifletterà su quello che sarà il proprio futuro che, per la prima volta dopo tanti anni insieme potrebbe essere lontano dalla Ferrari. Il francese è stato di stare a guardare e di non vedere miglioramenti sensibili ad una vettura che non riesce a competere.

Tra le altre cose, negli ultimi mesi, proprio per questi motivi, sono aumentati i dissapori e i malumori all’interno della scuderia. I tifosi della Ferrari si sono molto legati a Leclerc, ma il francese adesso non aspetta più la scuderia.

Ferrari, Leclerc potrebbe non essere l’unico addio

Quello di Charles Leclerc potrebbe, però, non essere l’unico addio in casa Ferrari. Infatti, la dirigenza della scuderia italiana sta riflettendo anche sul futuro di Vasseur. I troppi errori commessi in questa stagione non hanno lasciato spazio a grosse soddisfazioni.

Al suo posto iniziano a circolare già i primi profili, con quello di Coletta in pole position. I prossimi mesi saranno decisivi per tanti a Maranello.