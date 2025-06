PRESO GREALISH | E’ il momento di dare una sterzata alla sua carriera: firma col nuovo club

Jack Grealish è in uscita dal Manchester City e per lui sono arrivati tanti interessi per poterlo acquistare

Il Manchester City, dallo scorso gennaio, ha dato avvio ad una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il suo progetto tecnico-tattico. La squadra di Pep Guardiola era a fine ciclo e i risultati in campo lo hanno dimostrato. Il terzo posto finale non ha fatto contenta una squadra abituata a vincere ovunque.

Per questo, il tecnico spagnolo, ha capito che era necessario cambiare molto e lo ha fatto fin dal mercato invernale. La squadra ha cambiato tanti giocatori e acquistato tanti giovani tra i migliori talenti. Adesso, però. tantissimi di quelli che erano stati dei senatori, lasceranno la squadra per trovare altri progetti.

E’ stato il caso di Kevin De Bruyne che è finito al Napoli a parametro zero e inizierà una nuova avventura. Potrebbe accadere lo stesso con altri che non rientrano nei piani del club.

Uno di loro è sicuramente Jack Grealish che anche nella passata stagione non è stato tra i protagonisti della squadra. Su di lui è forte l’interessamento di tantissimi club.

City, Grealish in uscita: tanti club sul giocatore

Jack Grealish è in uscita dal Manchester City. L’esterno inglese ha intenzione di lasciare la società per andare a provare una nuova esperienza e le richieste per lui non mancano affatto, soprattutto per quanto riguarda i club europei.

In Premier League, il ragazzo è seguito da vicino dall’Everton e dal Newcastle, mentre dalla Bundesliga arriva l’interesse del Bayer Leverkusen. Anche in Italia ci sono due club che stanno valutando questa pista e si tratta del Milan, ma soprattutto del Napoli che deve intervenire sulle corsie esterne del proprio attacco.

Napoli, tutti gli obiettivi per l’estate

Il Napoli ha promesso ad Antonio Conte un grandissimo mercato in vista di quest’estate. La squadra azzurra ha intenzione di aprire un ciclo in Italia e migliorare in Europa. In difesa piacciono Beukema e Scalvini, in mezzo interessa sempre molto Davide Frattesi.

In avanti, insieme a Nunez, piace anche Lorenzo Lucca, mentre sulle fasce il casting è partito con anche Noa Lang, Lookman, Zhegrova e Chiesa.