Dopo solo un anno saluto i bianconeri | Me ne vado assolutamente: IL PORTIERE CAMBIA SQUADRA

Il portiere ha deciso di dire addio alla società bianconera dopo solamente una stagione giocata

Tantissimi club di Serie A hanno già iniziato, da parecchi mesi, a programmare il mercato in vista dell’estate. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare con estrema attenzione tutti i profili tecnico-tattici che possano fare al caso delle rispettive squadre. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio ai troppi errori commessi la scorsa estate da parte di Marotta e Ausilio.

I nerazzurri dovranno dare avvio ad una fase di ricambio generazionale ringiovanendo la rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le rivali ed aprire un ciclo vincente. Dopo la vittoria del quarto scudetto e la permanenza di Antonio Conte in panchina, il club azzurro ha intenzione di fare un grandissimo mercato in estate.

Il Milan, invece, ha intenzione di tornare a lottare per le prime posizioni in classifica e si è affidata al duo Tare-Allegri. Infine, la Juventus, vuole migliorare il quarto posto della passata stagione.

Intanto, un giocatore ha deciso di lasciare dopo una sola stagione la squadra. La società gli ha comunicato che non rientra più nei piani e, dunque, dovrà trovarsi un’altra sistemazione.

Il portiere se ne va: addio ai bianconeri dopo una sola stagione

Alla fine la decisione è stata presa: sarà addio definitivo tra il portiere Alessandro Livieri e l’Ascoli. Il giocatore dopo una sola stagione lascia la società bianconera dopo 29 partite giocate e ben 4 clean sheet.

La decisione è stata presa dal club che, dopo il cambio di proprietà, ha deciso di dire al proprio portiere che non rientra più nei piani e che, di conseguenza, dovrà trovarsi un’altra sistemazione. Ci si aspettano grandi cambiamenti nella rosa bianconera.

Ascoli, una stagione tormentata

La stagione dell’Ascoli non è stata assolutamente positiva. Una squadra che aveva ambizioni di alta classifica e che, invece, si è ritrovata a dover lottare per non retrocedere. Tantissimi cambi di allenatore e un rapporto tra presidente, dirigenza da una parte e tifosi dall’altra che si è incrinato sempre di più.

Adesso una nuova gestione che si spera, per quanto riguarda i tifosi, possa riportare i bianconeri ancora in alto. Dopo una stagione deludente ci si attendono risposte importanti.