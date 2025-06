ECCO CHE ARRIVA NUNEZ | Trasferimento storico in Serie A: CON LUI SI VINCE LO SCUDETTO

Darwin Nunez potrebbe arrivare in Serie A: un club lo ha messo nel mirino in vista della prossima stagione

Tantissimi club di Serie A hanno iniziato a programmare il loro futuro. I vari dirigenti, infatti, si sono messi al lavoro per andare a trovare tutti quei profili adatti ai rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio a tutti gli errori commessi da Marotta e Ausilio nella passata stagione.

La società nerazzurra dovrà dare avvio ad una grande opera di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, invece, ha intenzione di creare il solco con le avversarie. Dopo la vittoria dello scudetto e dopo la permanenza di Antonio Conte sulla panchina, il club ha deciso di fare un grande mercato per continuare a vincere e aprire un ciclo.

Il Milan vuole ritornare a lottare per obiettivi importanti e per questo si è affidata a due uomini di calcio come Tare e Allegri, mentre la Juventus vuole migliorare il quarto posto della passata stagione.

Intanto, arriva la notizia di un possibile approdo in Serie A dell’attuale attaccante del Liverpool, Darwin Nunez. Il giocatore è in uscita dai Reds ed interessa tantissimo ad una big.

Serie A, arriva Nunez? Un club sulle sue tracce

Darwin Nunez potrebbe arrivare in Serie A. Il centravanti uruguayano, infatti, è vicino all’addio al Liverpool dopo stagioni complicate in cui non è riuscito a giocare ed incidere con una certa continuità.

Il Milan sarebbe molto interessato, soprattutto perchè Allegri non è molto convinto di Santiago Gimenez. In attesa di capire chi andrà via da Milanello, ecco che i rossoneri si mettono in fila per un giocatore che potrebbe fare davvero la differenza nel nostro campionato.

Milan, tutti gli obiettivi del mercato estivo

I rossoneri, intanto, si apprestano a fare una vera e propria rivoluzione, con una squadra formata da giocatori esperti e da altri più giovani. In difesa piacciono Leoni, Comuzzo, Antonio Silva e Mosquera.

In mezzo, sono molto forti gli interessi per Luka Modric, Jashari e Xhaka, senza dimenticare Ricci. Mentre, in avanti, non è ancora tramontata la pista che porta a Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus.