Ciao ciao Frattesi, stavolta l’addio è realtà | Cambia maglia, ma resta in Serie A

Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter in estate: il centrocampista potrebbe rimanere in Serie A

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il proprio mercato estivo. La dirigenza nerazzurra dovrà rimediare agli errori commessi nella scorsa stagione che non hanno consentito alla squadra di fare il salto di qualità e portare trofei in bacheca. Innanzitutto, è stato scelto un allenatore come Chivu, che punterà su elementi giovani, ma rappresenta un grande salto nel vuoto.

Per il prossimo mercato, Marotta e Ausilio, dovranno sottostare ai dettami della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale della rosa e di abbassare anche il monte ingaggi, visto che ad oggi rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per la dirigenza che dovranno provare a cercare anche elementi al di fuori dal campionato italiano e che abbiano poca spesa, ma tanta resa.

Intanto, Davide Frattesi, potrebbe lasciare Appiano Gentile la prossima estate. Il centrocampista nerazzurro, infatti, vuole avere maggiore continuità in campo.

Inter, Frattesi può lasciare: un club di A lo cerca

Davide Frattesi potrebbe lasciare Appiano Gentile. Il giocatore nerazzurro, infatti, vuole giocare con maggiore continuità in campo, cosa che all’Inter non gli è garantita visto che ci sono giocatori che hanno un grande valore specie in mezzo al campo.

Intanto, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giocatore potrebbe rimanere in Serie A. La Lazio è la società che potrebbe acquistarlo nell’ambito di uno scambio con Nicolò Rovella che è l’obiettivo principale per il centrocampo per sostituire Calhanoglu che è in partenza verso il Galatasaray.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

I nerazzurri dovranno fare tantissimo sul mercato per rimediare agli errori fatti da Marotta e Ausilio nella passata stagione. Sicuramente, serviranno un paio di difensori giovani e forti.

Poi, due registi di centrocampo ed una mezz’ala di qualità. Infine, per quanto riguarda il reparto avanzato, almeno due giocatori capaci di essere presenti in zona gol e di garantire buone prestazioni in campo. I prossimi mesi ci diranno tanto delle ambizioni della dirigenza e della squadra nerazzurra.