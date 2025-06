Non mi servi più al Napoli, ti dobbiamo vendere | CONTE FA PIAZZA PULITA: lo hanno ceduto immediatamente

Cessione decisa per il giocatore: Antonio Conte non lo ritiene fondamentale per il progetto azzurro

La stagione del Napoli è stata strepitosa. La squadra azzurra, con la vittoria del quarto scudetto della sua storia, ha fatto una vera e propria impresa sportiva. Infatti, gli azzurri, non erano sicuramente la squadra più forte del campionato, anche se hanno giocato la stagione senza le coppe e con una settimana per prepararsi al meglio.

Il marchio più importante alla squadra lo ha dato senza ombra di dubbio Antonio Conte. Il tecnico leccese, infatti, è stato fondamentale sul mercato, con acquisti di giocatori che hanno fatto la differenza come McTominay, ma soprattutto in campo dove è riuscito a spingere la squadra oltre quelli che sono i propri limiti.

Una stagione da ricordare, ma adesso è il momento di programmare il futuro visto che gli azzurri non solo vogliono riconfermarsi, ma vogliono anche fare il solco con le squadre avversarie.

E, a tal proposito, c’è un giocatore che non rientra nei piani del club e che potrebbe lasciare in estate. Un club sembra essere molto interessato a lui e spinge per l’accordo totale.

Napoli, un giocatore fuori dal progetto: un club alla finestra

Il Napoli è pronto a migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione. E, per farlo, sicuramente ci dovranno essere anche delle partenze da parte di elementi che non rientrano nel progetto della squadra. Uno di questi è lo spagnolo, Rafa Marin.

Arrivato la scorsa stagione, il giocatore non ha lasciato il segno ed è stato impiegato pochissimo in campo. Su di lui c’è il Villareal. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la società spagnola avrebbe già trovato l’accordo con il giocatore sui termini contrattuali e adesso proverà a fare lo stesso con il Napoli presentando un’offerta.

Napoli, tutti gli obiettivi di mercato estivo

Il Napoli si appresta a fare un grandissimo calciomercato in estate. In difesa piacciono elementi come Beukema e Scalvini. In mezzo, arrivato de Bruyne, piacciono Frattesi e Musah.

Occhio anche agli esterni, dove i profili in lizza sono quelli di Chiesa, Lookman, Nusa e Grealish. Come centravanti il sogno porta a Darwin Nunez del Liverpool.