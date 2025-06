ECCO CHE ARRIVA LEONI: colpo geniale della società | FIRMA PRENOTATA PER LUGLIO

Giovanni Leoni piace a tante squadre di Serie A e su di lui c’è una big che spinge forte per averlo in rosa

Tantissime società di Serie A hanno iniziato, oramai da parecchi mesi, a programmare i movimenti per il mercato estivo. I dirigenti, infatti, stanno intavolando le prime trattative per quanto riguarda i profili migliori che si possano adattare al meglio al proprio progetto tecnico-tattico in vista della prossima stagione. L’Inter, ad esempio, deve rimediare agli errori dei propri dirigenti la scorsa estate.

La rosa non è stata rinfrescata e non si è permesso di fare il salto di qualità. Per questo serviranno elementi giovani e forti. Il Napoli, invece, ha intenzione di creare il solco con le proprie avversarie. Dopo aver mantenuto Antonio Conte il panchina, gli azzurri hanno deciso di investire tantissimo per un grande mercato.

Il Milan, sta cercando di risorgere affidandosi al duo Allegri-Tare, mentre la Juventus è pronta ad investire su profili che possano far fare il salto di qualità alla squadra bianconera.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà sicuramente Giovanni Leoni. Il classe 2006 è nel mirino di tantissime squadre e una sta spingendo più di tutte per acquistarlo.

Serie A, una big spingere per acquistare Leoni

Giovanni Leoni sarà un grande protagonista del prossimo mercato e tantissime big, in Italia, ma anche all’estero, stanno pensando a lui per rinforzare il reparto difensivo con uno dei migliori talenti nostrani, come dimostrato la passata stagione.

Una situazione da monitorare è quella che porta all’interesse dell’Inter, con Marotta sempre molto attento ai profili italiani. Il ragazzo viene valutato dal Parma circa 25-30 milioni di euro e sarà importante capire se i nerazzurri vorranno provare ad inserire una contropartita tecnica.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà fare tantissimo per quanto riguarda il prossimo mercato estivo per rimediare agli errori grossolani commessi da Marotta e Ausilio nella scorsa stagione.

Il club nerazzurro dovrà sicuramente acquistare un paio di difensori giovani e forti, ma anche una mezz’ala di qualità e un vice-Calhanoglu che possa essere affidabile. In attacco, almeno due giocatori che possano portare gol e caratteristiche differenti rispetto a quelle già presenti in rosa.