Ci ha chiamato la Fiorentina, ti vendiamo in pochi giorni | Addio Inter, cessione INEVITABILE

Il giocatore nerazzurro potrebbe lasciare Appiano Gentile per trasferirsi alla Fiorentina in estate

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato il lavoro di programmazione per quanto riguarda il mercato estivo. La società nerazzurra, infatti, deve necessariamente porre rimedio ai tanti e gravi errori commessi dalla propria dirigenza che la scorsa stagione non ha permesso di fare il salto di qualità alla squadra campione d’Italia.

Per farlo, la nuova proprietà di Oaktree ha dato degli input da rispettare. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi di squadre e di abbassare anche il monte ingaggi dal momento che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

La dirigenza non avrà un compito facile, anche se, date le prime impressioni e parole, sembra che non si voglia dare avvio ad una rivoluzione, ma solo a qualche ritocco della rosa.

Intanto, un giocatore nerazzurro, potrebbe lasciare Appiano Gentile in estate in maniera definitiva. Il giocatore, infatti, è cercato dalla Fiorentina e potrebbe trasferirsi.

Inter, il giocatore può andar via: la Fiorentina su di lui

L’Inter, in estate, potrebbe salutare qualche elemento della rosa. Uno di questi è sicuramente Kristjan Asllani. Il giovane regista classe 2002 non ha avuto la continuità necessaria per crescere e non è riuscito a mostrare il proprio valore in campo, con errori talvolta anche grossolani. Nessuno all’Inter discute il suo valore, ma sembra che il suo periodo a Milano sia concluso.

Il classe 2002 piace tantissimo alla Fiorentina che potrebbe investire una cifra intorno ai 14 milioni per portarlo in maglia Viola. I nerazzurri sono aperti ad ogni tipo di dialogo e non chiudono ad una eventuale cessione del giocatore.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà fare davvero tantissimo sul mercato estivo. La società nerazzurra, infatti, dovrà rimediare agli errori pesanti della passata stagione per avere una squadra che possa essere competitiva.

Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti, poi anche una mezz’ala di qualità ed un vice-Calhanoglu che possa essere affidabile. In avanti, l’obiettivo dovranno essere due giocatori che abbiano una buona presenza in zona gol rispetto al passato.