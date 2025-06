CHIUDO LA CARRIERA ALLA LAZIO: voglio tornare a Roma | IMMOBILE ha preso una decisione

Ciro Immobile vorrebbe lasciare la Turchia per ritornare alla Lazio, la società che lo ha reso grande

La stagione della Lazio è stata sicuramente dalla doppia faccia. La società biancoceleste, infatti, ha fatto una grandissima prima metà di campionato, riuscendo addirittura a far parlare gli addetti ai lavori di una possibilità per lo scudetto. Il problema è stato il crollo della seconda metà di campionato.

Infatti, nella seconda parte di stagione, gli aquilotti, non hanno avuto la continuità di risultati positivi avuti nella prima parte e la stagione si è conclusa con il tonfo clamoroso dell’assenza da tutte le coppe europee a disposizione. Questo, ha portato la società a fare delle valutazioni non solo su alcuni giocatori, ma anche sull’allenatore.

Infatti, Marco Baroni è stato esonerato e al suo posto c’è stato il clamoroso ritorno di Maurizio Sarri. Da qui la Lazio ripartirà con un nuovo corso per provare a ritrovare almeno l’Europa League.

Intanto, arriva la notizia di un possibile altro clamoroso ritorno nella Capitale. Infatti, l’attaccante Ciro Immobile avrebbe intenzione di ritornare alla Lazio.

Lazio, Immobile vuole ritornare: la situazione

Ciro Immobile vuole ritornare alla Lazio e, per farlo, è disposto a rompere definitivamente con il Besiktas. L’ex centravanti della Nazionale italiana ha deciso che la sua avventura in Turchia è terminata in maniera definitiva.

Un suo ritorno in Italia non è da escludere, ma in questo momento, al di là delle intenzioni del giocatore, sembra che la società abbia altre idee ed abbia intenzione di puntare su elementi giovani che possano acquisire valore per il futuro. Dunque, quella di Immobile alla Lazio sembra una strada molto complicata.

Immobile, tante società italiane lo cercano

Ciro Immobile, al netto delle possibilità di ritornare in maglia biancoceleste, potrebbe ritornare ugualmente in Italia. E, su di lui, c’è il forte interesse di tre squadre nello specifico.

La prima è il Milan, con Tare che ha un grande rapporto con il ragazzo e che gli farebbe ricoprire il ruolo che era di Jovic. Poi, occhio alla Fiorentina, che dovrà cercare un sostituto di Kean che potrebbe partire. Infine, il Bologna, che cerca un elemento esperto in avanti, infatti nei suoi radar c’è anche Edin Dzeko.