Addio Inter, io me ne vado via | Chivu non mi vuole: CESSIONE INEVITABILE

Il giocatore nerazzurro potrebbe lasciare Appiano Gentile: non rientra nei piani di Christian Chivu

L’Inter, oramai da parecchie settimane, ha iniziato a programmare il prossimo mercato. La società nerazzurra dovrà rimediare agli errori gravi e grossolani fatti da Marotta e Ausilio nella passata stagione e che non hanno permesso alla squadra di fare il definitivo salto di qualità, non portando trofei in bacheca.

Per farlo, i nerazzurri, dovranno obbedire ai dettami dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Oltre a questo, bisognerà dare tutto il supporto possibile ad un allenatore come Christian Chivu che è alle prime armi e che rappresenta assolutamente un salto nel vuoto dovuto all’impreparazione della dirigenza.

Intanto, un giocatore nerazzurro potrebbe lasciare Appiano Gentile. Il ragazzo non rientra nei piani del nuovo allenatore e dovrà trovare una nuova sistemazione se vorrà rimanere in campo.

Inter, il giocatore può lasciare: Chivu non punta su di lui

L’Inter ha messo definitivamente sul mercato Mehdi Taremi. Il giocatore iraniano non ha convinto nella passata stagione e non è riuscito a dare il suo contributo in campo sia in termini di prestazioni che in termini di gol segnati. Secondo Sky Sport, Christian Chivu ha già detto che non ha intenzione di puntare su di lui.

Ma una sua cessione, in questo momento, sembra complicata, visto che lo stipendio del giocatore è molto alto. Dunque, bisognerà capire se ci saranno margini con eventuali società interessate. Sicuramente i nerazzurri hanno perso la fiducia sul giocatore.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

I nerazzurri, intanto, come detto, dovranno rimediare agli errori pesanti dei propri dirigenti e dare avvio ad un ricambio generazionale importante. Sicuramente serviranno almeno due difensori giovani e forti.

In mezzo, urgono una mezz’ala di qualità ed un vice-Calhanoglu che possa essere affidabile in campo. In attacco, due elementi che possano garantire gol e prestazioni di alto livello rispetto alle riserve della passata stagione nerazzurra.