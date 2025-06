PRENDE IL POSTO DI SARRI: cambio di allenatore alla Lazio | LOTITO NON HA DUBBI

Claudio Lotito ha già in mente il tecnico che potrà sostituire Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste

La stagione della Lazio, se possiamo definirla in questo modo, è stata sicuramente dal doppio volto, con un finale amaro. La squadra biancoceleste aveva iniziato la prima metà della stagione con un ritmo incredibile che aveva portato continuità di risultati, ma soprattutto punti tanto che si parlava addirittura di lotta per lo scudetto.

Nella seconda metà di stagione le cose sono cambiate e la squadra ha iniziato a non avere gli stessi standard avuti precedentemente. Il risultato è stato che i biancocelesti non sono riusciti a qualificarsi in nessuna delle coppe europee a loro disposizione, dovendo di conseguenza rifondare in estate.

Come prima mossa, il presidente Claudio Lotito, ha deciso di dire addio a Marco Baroni e di affidare la guida tecnica della squadra ad un grande ex come Maurizio Sarri.

Ma, in casa biancoceleste, si guarda già al futuro. Infatti, la società ha già in mente il profilo di allenatore che potrà sedere sulla panchina della squadra dopo il tecnico toscano.

Lazio, Lotito ha scelto già il dopo Sarri

La Lazio guarda al futuro e mentre la società programma le mosse di mercato per accontentare Sarri, il club ha già in mente le mosse per i prossimi anni. Come si sa, infatti, i biancocelesti sono vicini a rinnovare il contratto a Pedro.

Ma, il giocatore spagnolo, potrebbe continuare il suo percorso nella Capitale visto che prenderà il patentino da allenatore, potendo osservare da vicino Maurizio Sarri, per poi gradualmente passare alla squadra Primavera e alla prima squadra dopo il tecnico toscano. Una suggestione che potrebbe essere vincente così come lo era stata per Simone Inzaghi a suo tempo.

Lazio, tante big sui gioielli biancocelesti

La Lazio, intanto, sta provando a capire cosa fare sul mercato estivo. La squadra biancoceleste, infatti, avrà bisogno di rinforzi per puntare all’Europa, ma occhio anche ai gioielli seguiti dalle big.

Gila, Rovella, Isaksen, Guendouzi, Castellanos e Zaccagni piacciono a tantissimi e potrebbero essere profili importanti per monetizzare e reinvestire bene come fatto da sempre da parte dei biancocelesti.