SORPRESA FRATTESI: colpo di scena per l’Inter | RIVOLUZIONE NERAZZURRA

Arriva un colpo di scena davvero sorprendente per quanto riguarda il centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi

La stagione dell’Inter si è trasformata da un sogno in un incubo. La squadra nerazzurra, infatti, era partita per vincere tutti i trofei a propria disposizione, ma, nei fatti, non è riuscita a vincerne nessuno. Una stagione totalmente negativa, dunque, al di là di qualunque narrazione che lascia il tempo che trova in merito al percorso.

La ciliegina sulla torta per questo fallimento è stata sicuramente la sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain per 5-0. Una partita persa che lascerà in tantissimi giocatori un segno indelebile e che sicuramente dovrà far porre delle riflessioni in merito ad una grande rinfrescata al gruppo squadra.

Tanti giocatori, sia per motivi anagrafici che per altre ragioni, hanno chiuso con il nerazzurro, ma sembra che la dirigenza, dopo gli errori della passata stagione, abbia intenzione di fare solamente qualche ritocco.

Intanto, è arrivata la notizia di un grande colpo di scena che riguarda Davide Frattesi. Il centrocampista, infatti, ha ricevuto una novità in merito a quello che potrebbe essere il suo futuro.

Inter, arriva il colpo di scena su Frattesi

Davide Frattesi potrebbe rimanere in maglia nerazzurra anche nella prossima stagione. Il centrocampista, infatti, pare abbia avuto dei colloqui con Christian Chivu e questi sono stati molto produttivi. Infatti, il tecnico, ha fatto sentire importante il giocatore e gli ha detto come sia centrale nel suo progetto.

Questa la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport che ha ammesso, dunque, che la cessione del classe 1999 potrebbe essere bloccata. I nerazzurri avrebbero, quindi, un giocatore ritrovato in rosa pronto a dare il suo contributo fin da subito.

Frattesi, tutte le squadre interessate a lui

Se da un lato la permanenza di Frattesi sembra essere più vicina, dall’altro rimangono sempre tante società molto interessate a lui in vista della prossima stagione. Sicuramente, per quanto riguarda il campionato italiano, Juventus, Napoli e Roma sono alla finestra.

All’estero, invece, il giocatore piace molto sia all’Atletico Madrid che al Manchester United. Insomma, bisognerà attendere ancora per capirne di più sul futuro del ragazzo.