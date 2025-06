Federico vieni da noi, maglia da titolare e giochi in Champions | Chiesa in Serie A, affare chiuso con il Liverpool

Federico Chiesa potrebbe ritornare in Serie A: una big è pronta a presentare un’offerta al Liverpool

Tantissime società di Serie A hanno già iniziato a programmare il prossimo mercato estivo. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare con estrema attenzione tutti i migliori profili tecnico-tattici che si possano adattare al meglio al proprio progetto sportivo. L’Inter, ad esempio, dovrà rimediare ai tantissimi e gravi errori della propria dirigenza e iniziare una nuova fase.

Infatti, secondo i diktat del fondo Oaktree, la società nerazzurra dovrà concentrarsi in un’opera di ricambio generazionale. Il Napoli, invece, ha intenzione di creare un solco con le rivali e, dopo aver trattenuto Antonio Conte sulla panchina, ha intenzione di fare un mercato grandioso con grandissimi giocatori nel mirino.

La Juventus ha intenzione di avvicinarsi alle prime della classe e per farlo si è affidata ancora ad Igor Tudor, mentre il Milan, dopo la stagione deludente, è ripartita dal duo Tare-Allegri.

Intanto, una vecchia conoscenza della nostra Serie A potrebbe ritornare in Italia. Si tratta di Federico Chiesa. Il ragazzo è nel mirino di un grande club italiano.

Serie A, pronto il ritorno di Chiesa: ecco chi lo vuole

Federico Chiesa potrebbe ritornare a giocare in Serie A. Dopo una parentesi parecchio negativa al Liverpool, l’esterno ha tanta voglia di mettersi in gioco e di farlo da protagonista. Un club è pronto a capire la fattibilità dell’affare.

Infatti, stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Napoli sarebbe pronto a cogliere l’occasione. Per Antonio Conte, infatti, l’ex Viola è il miglior esterno italiano e potrebbe rilanciarsi alla grande in maglia azzurra. Il tecnico salentino spinge e l’affare potrebbe essere concluso per veramente una cifra bassa.

Napoli, tutti i profili sul taccuino di Manna

Il Napoli, intanto, è pronto ad essere protagonista nel prossimo mercato. Il ds Manna è pronto a regalare a Conte una squadra capace di vincere in ciabatte il prossimo campionato e di fare bene anche in Europa.

In difesa piacciono molto Beukema e Scalvini, mentre in mezzo al campo si tratta sempre Musah e piace Frattesi. In attacco, sembra in dirittura d’arrivo la trattativa per Lucca, mentre occhio alla situazione attorno a Nusa.