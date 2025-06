Dramma Sinner, non se lo aspettava proprio nessuno | UN DANNO INCALCOLABILE

Arriva una brutta notizia per Jannik Sinner: un danno incalcolabile che nessuno si aspettava completamente

Il tennista italiano – e non solo – del momento è sicuramente Jannik Sinner. L’altoatesino, con i suoi miglioramenti in campo e, soprattutto, con le sue vittorie, è riuscito a raggiungere il primo posto nella classifica Atp. Un traguardo che, fino a qualche anno fa, per il tennis italiano, sembrava del tutto inimmaginabile.

Ma, negli ultimi mesi, una vicenda ha scosso Sinner e riguarda il caso Clostebol, una sostanza dopante assunta a sua insaputa a causa di una negligenza da parte di un membro dello staff. La questione si è risolta con una squalifica di tre mesi dopo un patteggiamento dello stesso tennista con la WADA.

Sinner è riuscito a ritornare in campo sia agli Internazionali di Roma sia al Roland Garros. E, in entrambi casi, è uscito sconfitto in finale con l’amico-rivale, Carlos Alcaraz. Due sconfitte difficili da digerire.

Intanto, arriva una altra notizia che certifica una grande danno per il tennista italiano. Non se lo aspettava nessuno dopo aver partecipato al Roland Garros.

Sinner, che danno! Ecco cos’è successo

Dopo la finale del Roland Garros, come spesso succede nei tornei sportivi, oltre all’eventuale premio, ci si spartisce anche una grossa cifra in denaro. Al torno francese, Sinner, arrivato secondo, ha incassato la bellezza di 1,250 milioni di euro.

Ma qui, per lui, è arrivata la beffa. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, nei casi di tornei sportivi, la tassazione francese è molto pesante e corrispondente al 46% rispetto a quanto incassato. Dunque, il tennista altoatesino dovrà ‘accontentarsi’ di circa 730 mila euro. Una cifra sicuramente non indifferente, ma che, in confronto a quella iniziale, è quasi dimezzata.

Sinner, adesso bisogna ripartire per altre vittorie

Le due sconfitte di Sinner hanno lasciato molto l’amaro in bocca. Soprattutto il Roland Garros non ha fatto felice il tennista italiano per la rimonta subita e per una vittoria che sembrava alla portata. La terra rossa non è la sua superficie preferita e rientrava dopo tre mesi di inattività, ma la sconfitta brucia ugualmente.

Ora, l’obiettivo, è quello di partecipare a Wimbledon nella miglior condizione fisica e mentale possibile. A quel punto, la speranza è riuscire a portare a casa la vittoria.