Vieni all’Inter, ho bisogno di te | MOSSA a sorpresa di Chivu: lo ha convinto a sposare i colori nerazzurri

L’Inter ha intenzione di rinforzare l’organico e Chivu ha convinto un giocatore a sposare il suo progetto

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il prossimo mercato estivo. La società nerazzurra, infatti, dovrà rimediare agli errori pesanti e grossolani della propria dirigenza che non ha permesso di far fare il salto di qualità alla squadra che, alla fine, non è riuscita a vincere nulla nella passata stagione.

Per farlo, la nuova proprietà di Oaktree, ha deciso di dare degli input ai propri dirigenti. In primis, quello di abbassare l’età media della rosa nerazzurra. Poi, anche quello di abbassare i costi di squadra e infine anche quello di abbassare il monte ingaggi che, ad oggi, è il più elevato dell’intera Serie A.

Insomma, Marotta e Ausilio sono avvisati, anche se stando alle loro parole, l’intenzione non è quella di fare una piccola rivoluzione, ma solamente qualche ritocco alla rosa.

Intanto, c’è un giocatore che piace tantissimo in viale della Liberazione e che il nuovo allenatore, Christian Chivu, ha deciso di convincere a portarlo ad Appiano Gentile per la prossima stagione.

Inter, Chivu vuole lui: giocatore convinto

Christian Chivu ha deciso: vuole soltanto lui. Il nuovo tecnico nerazzurro, infatti, sta dando le proprie linee guida alla società per quanto riguarda i profili che servono per giocare al meglio la prossima stagione e c’è un giocatore su cui tutti convergono.

Si tratta dell’attaccante del Parma, Ange Bonny. Il francese ha giocato un’ottima stagione con la maglia dei ducali e sta crescendo a vista d’occhio. I nerazzurri ne hanno già parlato con i gialloblù che per separarsi da lui chiedono una cifra di circa 25 milioni. L’impressione è che dopo la fine del Mondiale per Club si entrerà nel vivo della trattativa.

Inter, tantissimo da fare sul mercato della prossima estate

Intanto, l’Inter, come anticipato, dovrà rimediare agli errori della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, dovrà necessariamente dare una bella rinfrescata alla rosa con giocatori giovani e forti.

Sicuramente serviranno due difensori che possano essere già capaci di fare i titolari. Poi, una mezz’ala di qualità ed un vice-Calhanoglu che sia affidabile. In attacco, almeno due elementi con caratteristiche differenti rispetto a quelle già presenti nella rosa nerazzurra.