Dumfries saluta l’Inter: trasferimento nel top team europeo | Ci ha convinti dopo la doppietta al Barcellona

Denzel Dumfries potrebbe salutare la società nerazzurra in estate: su di lui un top team europeo

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato la sua programmazione per quanto riguarda il calciomercato. La società nerazzurra, infatti, sta valutando i migliori profili per il proprio progetto tecnico-tattico. Dopo due sessioni di mercato in cui ci sono stati errori gravissimi da parte della dirigenza, adesso bisogna assolutamente investire e porre rimedio.

Per farlo, bisognerà sottostare alle linee guida della nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi visto che, in questo momento, rappresenta nettamente il più elevato dell’intera Serie A.

Insomma, un compito non semplice per Marotta e Ausilio che, dopo la vittoria del ventesimo scudetto, hanno commesso tantissimi errori e, adesso, non hanno più scuse.

Intanto, un big della rosa nerazzurra come Denzel Dumfries, potrebbe lasciare Milano per accasarsi in una big europea. Il club pronto ad investire su di lui per la prossima stagione.

Inter, Dumfries può partire: ecco chi lo vuole

Denzel Dumfries potrebbe lasciare Milano in estate. L’esterno olandese, dopo una grandissima stagione in maglia nerazzurra, ha attirato gli occhi di tantissimi grandi club d’Europa. Ma uno in particolare è pronto a fare sul serio.

Si tratta del Newcastle, che giocherà la prossima Champions League ed ha intenzione di fare una squadra che possa migliorare sia la posizione dell’ultima stagione, sia quella dell’ultima partecipazione in Europa. La richiesta del club nerazzurro è di circa 40 milioni di euro per separarsi dal giocatore olandese.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La società nerazzurra si trova in una fase di ricostruzione generale. La squadra, infatti, andrà ringiovanita e andranno tolte tutte quelle personalità nocive per lo spogliatoio.

Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti. Occhio anche ad una mezz’ala di qualità e ad un vice-Calhanoglu affidabile. In attacco, serviranno almeno due innesti per garantire maggiore presenza in campo rispetto al passato, ma anche una dose di gol non indifferente per aiutare la squadra nei vari impegni della stagione che la attenderà.