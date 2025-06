FINALMENTE TORNA ZIDANE | Lo hanno contattato in queste ore: RITORNO in panchina col botto

Zinedine Zidane potrebbe ritornare presto in panchina: il tecnico francese potrebbe farlo in grande stile

Zinedine Zidane è stato sicuramente uno dei calciatori più amati non solo dai propri tifosi, ma anche da quelli avversari. Un fuoriclasse senza tempo che con la sua classe e la sua eleganza in campo ha scritto pagine importantissime della storia del calcio, soprattutto con la maglia del Real Madrid e della Francia con cui ha vinto Pallone d’Oro, Champions League e Mondiale.

La sua carriera da calciatore parla da sè, ma anche quella da allenatore ha fatto vedere cose eccellenti ai massimi livelli. Infatti, arrivato per sostituire in panchina Carlo Ancelotti nella sua prima esperienza al Real Madrid, Zidane è riuscito a fare qualcosa che nessun tecnico era riuscito a fare prima, ovvero vincere tre Champions League di fila.

Dopo la panchina dei blancos, il tecnico si è preso una lunga pausa in attesa del progetto più adatto a lui. Ma ancora non è arrivata nessuna chiamata anche se tante voci sul suo conto si sono rincorse.

E proprio a tal proposito, arrivano con insistenza alcune indiscrezioni in merito ad una sua nuova possibile esperienza. Zidane potrebbe ritornare in panchina e potrebbe farlo in grande stile.

Zidane, ritorno in panchina? Ecco la situazione

Zinedine Zidane potrebbe ritornare presto in panchina. Il tecnico francese, in questi ultimi mesi, è stato contattato da tanti, ma senza successo. Adesso, potrebbe arrivare il progetto che potrebbe interessarlo.

La Nazionale francese, infatti, lo ha contattato e ad ammetterlo è stato lo stesso presidente della Federazione, Philippe Diallo. Secondo quanto ammesso, l’ex fuoriclasse non avrebbe escluso a priori la possibilità di ritornare in sella sulla panchina della nazionale, ragion per cui sarebbe il grande favorito. Ma prima di tutto bisognerà capire come si metteranno le cose con Didier Deschamps.

Zidane nella nazionale francese? Ecco da chi ripartire

Zidane, intanto, ha dalla sua la grande capacità di gestire gruppi di grandi campioni come fatto al Real Madrid. Il tecnico francese dovrà fare lo stesso con la sua nazionale dove, spesso, non si è mai riusciti a coniugare questo aspetto.

L’elemento da cui ripartire sarà sicuramente Kylian Mbappè, che ultimamente ha avuto mesi tumultuosi con la nazionale transalpina. Poi, occhio ai giovani come Douè e Barcola in rampa di lancio.