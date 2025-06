25 milioni nelle casse dell’Inter | Marotta INCASSA IL BOTTINO: addio per sempre al calciatore

L’Inter potrebbe incassare una cifra di 25 milioni di euro da una cessione: il giocatore può partire in estate

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il proprio mercato. La società nerazzurra, infatti, deve porre rimedio ai tantissimi errori fatti la scorsa estate e a gennaio dai propri dirigenti, ma anche ringiovanire un organico oramai logoro, specie dopo la durissima sconfitta in finale di Champions League.

Per farlo, Marotta e Ausilio, dovranno sottostare ai dettami di Oaktree che, oltre al ricambio generazionale, hanno anche ordinato di abbassare i costi totali della rosa e di abbassare il monte ingaggi totale che oggi rappresenta il più elevato rispetto a tutte le squadre di Serie A. Un nuovo corso che, probabilmente, sarebbe dovuto partire prima.

L’addio di Inzaghi ha complicato ulteriormente le cose lasciando nuovamente impreparati i dirigenti che hanno optato per Cristian Chivu, allenatore che ha solo 13 panchine in carriera in Serie A.

Intanto, la società nerazzurra, è pronta a fare una cessione che porterebbe nelle casse del club la cifra di 25 milioni di euro. Un trasferimento che farebbe sicuramente discutere.

Inter, il giocatore può partire: 25 milioni di euro per i nerazzurri

L’Inter potrebbe incassare molto presto la bellezza di 25 milioni di euro. Ma l’eventuale cessione farebbe sicuramente discutere. Infatti, la Lazio, avrebbe puntato con decisione Francesco Pio Esposito come rinforzo per l’attacco.

Il giovane classe 2005 è stato il capocannoniere di Serie B con lo Spezia e quest’anno vivrà una stagione da protagonista nella massima serie. I nerazzurri ci pensano, mentre Sarri vuole provare a convincere il ragazzo ad accettare la sua corte e far parte di un progetto importante.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La società nerazzurra, intanto, come detto, dovrà fare veramente molto sul mercato per rimediare ai disastri fatti l’anno scorso che hanno contribuito a non portare nessun trofeo in bacheca nella passata stagione. Sicuramente ci vorrà una vera rivoluzione.

Serviranno sicuramente un paio di difensore giovani e forti, oltre ad una mezz’ala di qualità e ad un vice-Calhanoglu che sia affidabile. Per quanto riguarda l’attacco, due elementi che possano garantire un’ottima resa fisica e anche in zona gol.