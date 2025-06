FAZZINI in una BIG: colpaccio in Serie A | E’ arrivata l’occasione per esplodere definitivamente

Il centrocampista dell’Empoli, Fazzini, potrebbe approdare in una big quest’estate per fare il grande salto

Tantissime società di Serie A stanno già iniziando ad intavolare i primi discorsi per quanto riguarda le trattative di mercato estive. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare quelli che possono essere i migliori profili tecnico-tattici per i propri progetti sportivi. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio ai tantissimi errori commessi dalla propria dirigenza la scorsa annata.

Non solo, ma i nerazzurri dovranno avviare un’opera di ricambio generazionale per ripartire con un nuovo ciclo. Il Napoli, invece, ha intenzione di creare il solco con le avversarie. Dopo la permanenza di Antonio Conte, ci sarà un mercato di altissimo livello per creare una squadra sempre più forte.

Il Milan ripartirà dalla coppia Tare-Allegri per risalire la china dopo una stagione deludente. Infine, la Juventus, ha intenzione di ritornare a lottare per le prime posizioni quanto prima.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà sicuramente Jacopo Fazzini dell’Empoli. Il giocatore sembra vicino all’approdo in una big per fare il grande salto.

Fazzini, pronta una big per lui: ecco di chi si tratta

Jacopo Fazzini è molto vicino a lasciare l’Empoli. Dopo il flirt dello scorso mercato invernale, la Lazio è ritornata pesantemente alla carica per il giovane centrocampista. Maurizio Sarri, infatti, ha richiesto un giocatore con le sue caratteristiche.

A gennaio non è arrivato perchè l’offerta non era stata ritenuta adatta dal presidente Corsi. Adesso, con la retrocessione della squadra toscana in Serie B, le cose potrebbero cambiare ed il prezzo livellarsi verso il basso. L’alternativa a lui è il centrocampista del Bologna, Giovanni Fabbian.

Lazio, il mercato passa dalla cessione di un big della rosa

Vista la mancata qualificazione alle coppe europee, tanto del mercato della Lazio passa dalla cessione inevitabile di uno dei suoi big della rosa. Ci sono giocatori che, infatti, piacciono tantissimo in Italia ed all’estero.

Gila, per esempio, così come Rovella, Guendouzi, Isaksen, Castellanos e Zaccagni, sono quelli che hanno maggiori richieste. Bisognerà vedere chi realmente partirà e a che cifre, visto che trattare con la società del presidente Lotito non è mai una cosa molto semplice.