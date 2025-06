ULTIM’ORA SERIE A, lascia per sempre i nerazzurri | ANCHE LUI SE NE VA: ha firmato con il nuovo club

Il giocatore lascia la società nerazzurra e firma definitivamente per il nuovo club: affare concluso tra le parti

Tantissime società di Serie A stanno già programmando il prossimo mercato. Infatti, i vari dirigenti, stanno valutando tutte i profili migliori che possano fare al caso dei propri progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, che dovrà ristrutturare la squadra dopo i tantissimi errori della dirigenza della scorsa estate e del mercato di gennaio.

Il club nerazzurro dovrà dare avvio ad un ricambio generazionale netto, anche se le ambizioni sportive avranno un livellamento verso il basso. Il Napoli, invece, ha intenzione di creare il solco con le avversarie. Dopo la conferma di Antonio Conte, gli azzurri hanno intenzione di fare una grande mercato e di puntare a confermarsi.

Il Milan, invece, con il duo Tare-Allegri, ha intenzione di ritornare a lottare nelle prime posizioni di classifica. Mentre la Juventus ha intenzione di migliorare ulteriormente il proprio organico.

Intanto, arriva la notizia ufficiale. Un protagonista della Serie A lascia definitivamente il nostro campionato. Il giocatore ha già firmato per il suo nuovo club per la prossima stagione.

Serie A, il giocatore lascia i nerazzurri: affare fatto

Un giocatore di Serie A lascia definitivamente il club proprietario del suo cartellino. Si tratta del portiere argentino Juan Musso che lascia l’Atalanta per accasarsi definitivamente all’Atletico Madrid.

L’ex Udinese, stando a quanto riportato dal sito di Alfredo Pedullà, avrebbe già firmato il suo contratto con i colchoneros, squadra in cui ha giocato in prestito la passata stagione, fino al 30 giugno del 2028. Il portiere farà ancora da secondo ad Oblak nella squadra spagnola.

Atalanta, il mercato passa dalle cessioni

Il mercato dell‘Atalanta è in divenire. Mai come in questa estate ci sarà sicuramente un grande cambiamento visto che Giampiero Gasperini ha deciso di accasarsi alla Roma per le prossime stagioni.

Il tutto, però, passerà dalle cessioni di giocatori importanti che potranno portare un grande gruzzolo e che piacciono ai grandi club. Si tratta di Ederson e Lookman, per cui la Dea chiede rispettivamente 60 e 50 milioni di euro. Da lì, si potranno poi capire chi saranno i rinforzi per la squadra che punta all’Europa.