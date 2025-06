TORNA UDOGIE: affare fatto in Serie A | Colpaccio senza precedenti per il club

Destiny Udogie potrebbe ritornare nuovamente in Serie A la prossima estate: l’esterno è pronto a dire sì

Tantissime società di Serie A stanno già iniziando a lavorare sul mercato per rinforzare le proprie rose. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare quelli che possono essere i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per quanto riguarda i proprio progetti sportivi. L’Inter, ad esempio, dovrà iniziare un’opera di ricambio generazionale massiccio.

La società ha detto di voler confermare lo zoccolo duro, ma nei fatti servirà davvero ringiovanire l’organico in maniera radicale. Il Napoli vuole creare il solco con le squadre rivali e per questo ha in mente di fare un grandissimo mercato viste le risorse a disposizione, specie dopo la conferma di Antonio Conte in panchina.

La Juventus vuole provare a spingersi ancora più in alto rispetto al quarto posto, così come il Milan che ha affidato la gestione tecnica della squadra al duo Tare-Allegri.

Intanto, per quanto riguarda il nostro campionato, potrebbe essere un graditissimo ritorno. Infatti, Destiny Udogie è nel mirino di un club che potrebbe fare sul serio per lui in estate.

Serie A, potrebbe tornare Udogie: il giocatore pronto a dire sì

La Serie A potrebbe riaccogliere uno dei suoi figliol prodighi. Infatti, Destiny Udogie potrebbe lasciare il Tottenham per trasferirsi nuovamente in Italia. Su di lui ci sono state tante voci, ma un club su tutti potrebbe provarci.

Si tratta del Milan che sta trattando la cessione di Theo Hernandez con l’Atletico Madrid e cerca un sostituto del terzino francese. L’italiano rientra appieno nelle caratteristiche ricercate da Allegri per la fascia. Bisognerà convincere gli Spurs, società da sempre complicata nelle trattative.

Milan, tutti gli obiettivi per il mercato estivo

Intanto, la società rossonera, ha intenzione di rinforzare l’organico in vista della prossima stagione. Per la porta, piacciono molto Carnesecchi e Perin. In difesa si cerca di strappare il si uno tra Leoni, Comuzzo, Mosquera e Antonio Silva.

In mezzo sembrano vicini gli innesti di Ricci, Modric e Xhaka, mentre interessa sempre tanto Rabiot. In avanti, occhio alle opzioni che portano a Vlahovic e Lucca. Insomma, tanti movimenti per i rossoneri.