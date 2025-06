ARRIVA GYOKERES: il colpo del secolo è servito | Finalmente il bomber in Serie A, scudetto assicurato

Victor Gyokeres potrebbe arrivare in Serie A in estate: l’attaccante è cercato da una big del nostro campionato

Tantissime società di Serie A si sono già attivate per quanto riguarda il mercato estivo. Infatti, i vari dirigenti, stanno valutando i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico che possono fare al caso dei rispettivi progetti. Ad esempio, l’Inter dovrà necessariamente dare avvio ad una fase di ricambio generazionale.

I nerazzurri dovranno porre rimedio agli errori della dirigenza della scorsa stagione, iniziando a ringiovanire la rosa. Il Napoli, invece, ha intenzione di creare il solco con le avversarie. Dopo la permanenza di Antonio Conte, gli azzurri, hanno intenzione di fare un mercato monstre per rivincere lo scudetto e per competere anche in Europa.

Anche il Milan vuole provare a fare grandi cose, specie dopo aver affidato la parte tecnica della squadra al duo Tare-Allegri. La Juventus, invece, ha voglia di tornare a competere per avvicinarsi alle prime della classe.

Intanto, un grande protagonista del prossimo mercato sarà sicuramente Victor Gyokeres. L’attaccante svedese, infatti, piace tantissimo ad una big del nostro campionato per l’estate.

Serie A, una big cerca Gyokeres: la situazione

Viktor Gyokeres potrebbe approdare in Serie A in estate. L’attaccante dello Sporting Lisbona, reduce da una stagione super in Portogallo, piace tantissimo alla Juventus che avrebbe iniziato a tessere i primi contatti per lui per portarlo a Torino.

La società portoghese lo valuta circa 70 milioni di euro, una cifra elevatissima per le casse bianconere, soprattutto perchè c’è anche una concorrenza molto importante sia da parte del Manchester United, ma anche e in misura maggiore da parte dell’Arsenal. Insomma, non una trattativa semplice, ma la Juventus ci proverà assolutamente.

Juventus, tutti gli obiettivi sul mercato estivo

La Juventus ha intenzione di alzare ulteriormente l’asticella rispetto all’ultima stagione giocata. Il club bianconero, infatti, sta cercando giocatori di assoluto valore sul mercato.

In difesa piacciono molto Leoni e Comuzzo, mentre in mezzo il sogno si chiama Sandro Tonali con un occhio anche a Davide Frattesi. In attacco, oltre a Gyokeres, l’alternativa è quella che porta a Viktor Osimhen. Insomma, sarà un’estate movimentata alla Continassa.