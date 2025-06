“Ho litigato con Simone Inzaghi”: brutto episodio nello spogliatoio | Ho scelto di andare via per colpa sua

Un giocatore ha ammesso di avere avuto un rapporto non bello con Simone Inzaghi tanto da lasciare la squadra

L’avventura di Simone Inzaghi all’Inter è finita nel peggiore dei modi. L’ex tecnico nerazzurro, in questa stagione, aveva come obiettivo quello di vincere tutti i trofei a disposizione, ma così non è stato. Anzi, la finale di Champions League persa malamente per 5-0 contro il Paris Saint-Germain resta una macchia incancellabile.

Non solo, ma dopo quanto accaduto, il tecnico ha deciso di lasciare la squadra e di accasarsi all’Al-Hilal, in Arabia Saudita, squadra che lo riempirà d’oro con 52 milioni di euro per due stagioni. Una decisione che ha fatto discutere, sia perchè il tecnico ha in parte condizionato il clima attorno alla squadra prima della finale, sia perchè il rischio è di allontanarsi dal calcio competitivo.

Insomma, una frattura insanabile, soprattutto con i tifosi che hanno visto in quello che un tempo era stato il loro condottiero, una persona che ha deciso di scappare nel momento più complicato.

Intanto, arrivano parole importanti in merito ad un episodio capitato tra lo stesso Simone Inzaghi e un suo ex giocatore. Il ragazzo ha ammesso che quanto accaduto ha fatto propendere per un suo addio al club.

Inzaghi, un ex accusa: “Via per colpa sua”

Simone Inzaghi sotto accusa. Un ex giocatore della Lazio, infatti, ha parlato del rapporto non ottimale con l’ex tecnico biancoceleste e ha deciso di confessare tutto al podcast ‘UnderTheCosh’. Si tratta di Morrison, ex trequartista della Lazio che ha voluto esternare un episodio.

Ecco le sue parole: “Ho litigato con Inzaghi ai tempi della Lazio. Ero tornato a casa perchè mia madre stava male e lui mi disse di ritornare a Roma perchè avrei giocato titolare la prossima partita. Alla fine non mi ha fatto giocare dall’inizio e nemmeno subentrare”.

Inzaghi, una storia con l’Inter rovinata

La partita persa in finale contro il Paris Saint-Germain ha sicuramente fatto rimanere con l’amaro in bocca il tifoso nerazzurro, soprattutto per la modalità con cui è arrivata e per gli strascichi che ha lasciato.

Ma quello che ha fatto arrabbiare di più l’ambiente interista è come Simone Inzaghi ha deciso di gestire le voci sul suo futuro, non mettendole a tacere, ma anzi cavalcandole e alimentandole, togliendo serenità all’ambiente.