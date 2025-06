SALTA IL MONDIALE PER CLUB: prima tegola per Chivu | Non potrà scendere in campo per un bel po’

Il giocatore rischia di saltare il Mondiale per Club: infortunato con la sua Nazionale, rischia un lungo stop

La stagione dell’Inter si è trasformata da sogno ad incubo. La squadra dell’allora allenatore Simone Inzaghi, infatti, aveva parlato di obiettivo Triplete, ma così non è stato. I nerazzurri non sono riusciti a portare a casa nessun trofeo, con la pecca enorme della finale di Champions League persa per 5-0 contro il Paris Saint-Germain.

Una sconfitta che brucia tantissimo e che lascerà tantissimi strascichi in tutto il gruppo interista. Per questo, sarà necessario modificare ampiamente la rosa alle prese con queste scorie, anche se la dirigenza interista sembra non avere assoluta intenzione di fare una rivoluzione e di prendere scelte forti.

Una squadra, quella nerazzurra, che per la panchina, dopo tanti rifiuti ricevuti, ha optato per Christian Chivu, allenatore con sole 13 panchine in Serie A. Un vero salto nel vuoto.

Il primo appuntamento è con il Mondiale per Club, ma rischia di non esserci un giocatore. Il ragazzo si è infortunato con la propria nazionale nelle ultime partite giocate.

Inter, un giocatore rischia il Mondiale per Club

L’Inter perde Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, fresco di fascia di capitano della propria nazionale, si è infortunato negli ultimi impegni della Polonia.

Un problema al polpaccio rischia di fargli saltare tutto o buona parte del Mondiale per Club. Si sa, infatti, come quello sia un punto per cui i recuperi possono durare anche molte settimane, vista la delicatezza della zona. Insomma, pronti via e subito il primo imprevisto per Christian Chivu.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La società nerazzurra, intanto, dovrà rimediare agli incredibili errori commessi la scorsa estate e sul mercato di gennaio. La dirigenza dovrà fare tantissimo per rinforzare la squadra che ha bisogno di una vera e propria rivoluzione.

Sicuramente serviranno almeno due difensori giovani, forte e pronti a fare i titolari. Poi, una mezz’ala di qualità ed un vice-Calhanoglu affidabile. In attacco, serviranno due innesti che abbiano caratteristiche che completino il reparto avanzato nerazzurro e garantiscano gol. Marotta e Ausilio accoglieranno questa sfida? Ad oggi sembra in maniera molto parziale.