ALLA FINE ECCO IL RINNOVO DELL’ALLENATORE | Ha già firmato: resto alla Juventus fino al 2027

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto con l’allenatore: sarà bianconero fino al 2027

La stagione della Juventus non è andata come ci si attendeva alla vigilia. Dopo il triennio targato Massimiliano Allegri, la squadra bianconera è stata affidata alla guida di Thiago Motta, reduce dall’impresa della qualificazione in Champions League del Bologna. Ma le cose, come detto, non sono andate per il meglio.

Nonostante il mercato importante, la squadra non sembrava avere una forte identità di gioco, così come il rapporto tra tecnico e giocatori è sembrato essersi logorato fin da subito. Questo ha portato a non avere continuità di risultati positivi e, di conseguenza, all’esonero dell’allenatore bianconero.

Al suo posto è arrivato Igor Tudor che nella fase finale del campionato, è riuscito a far qualificare la squadra alla prossima Champions League, obiettivo minimo stabilito.

Intanto, arriva la notizia ufficiale da parte del club bianconero. Infatti, l’allenatore ha rinnovato il suo contratto fino al 2027 e continuerà il progetto con la squadra juventina.

Juventus, il tecnico rinnova: accordo fino al 2027

La Juventus ha deciso di ripartire dalle sue certezze e se la squadra maschile ha ancora il cartello con su scritto ‘lavori in corso’, quella femminile continuerà ancora con il suo progetto anche nella prossima stagione.

Infatti, il tecnico Max Canzi, ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con il club piemontese fino al 30 giugno del 2027. Dopo un ottimo percorso, questo è un attestato di fiducia molto importante per lui e per tutta la squadra.

Juventus, altro rinnovo in vista per i bianconeri

Ma quello di Canzi non dovrebbe essere l’unico rinnovo. Infatti, come comunicato in conferenza stampa dal nuovo direttore generale Comolli, i bianconeri hanno avuto colloqui positivi anche per quanto riguarda la permanenza di Igor Tudor.

Il tecnico croato, che guiderà la squadra nel Mondiale per Club, e che ha avuto un rinnovo automatico fino al 2026 grazie alla qualificazione in Chamoions League, avrà il contratto rinnovato fino al 2027. Un grande attestato di fiducia da parte della nuova società per un allenatore che gestirà la squadra nel segno della continuità. Nelle prossime settimane ci saranno gli accordi ufficiali tra le parti.