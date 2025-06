SORPRESA OSIMHEN, cambia per sempre la sua carriera | CI GUADAGNA tantissimo anche il Napoli

Victor Osimhen è in uscita dal Napoli: il giocatore potrebbe essere ceduto per una cifra enorme in estate

La stagione del Napoli è stata favolosa. La squadra di Antonio Conte è riuscita, dopo un solo anno di ‘pausa’ a rivincere lo scudetto ed anche a spostare la geografia calcistica italiana. Quella della squadra partenopea è stata una vera e propria impresa sportiva. Vero è che aveva una sola partita a settimana, ma è anche vero che non era la squadra più forte del campionato.

Un campionato giocato al massimo delle forze e con la voglia di stupire. E, alla fine, è arrivato il verdetto più dolce. Adesso, dopo la conferma del tecnico salentino anche per la prossima stagione, è tempo di concentrarsi sul mercato per rendere ulteriormente forte una squadra che ha delle ottime individualità in rosa.

Sicuramente, il Napoli, ha grandi possibilità economiche in questo momento. Ma è anche vero che potrebbero esserci delle altre uscite che potrebbero contribuire a costruire una rosa importante.

Una di queste potrebbe essere quella di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è in uscita dal Napoli e questa potrebbe essere l’estate giusta per farlo partire a titolo definitivo.

Napoli, Osimhen in uscita: una squadra esce allo scoperto

Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli e una squadra esce allo scoperto per lui. Dopo aver rifiutato la ricchissima offerta araba, l’attaccante nigeriano cerca sistemazione. E il Galatasaray potrebbe essere quella giusta, dopo averci trascorso l’ultima stagione.

Ecco le parole del presidente del club turco: “Lo abbiamo acquistato in due giorni nella scorsa stagione e il responsabile dei trasferimenti sta trattando il suo acquisto con l’agente italiano George Gandi. Non è un processo facile, ma ogni giorno aumentano le possibilità che Osimhen resti al Galatasaray”.

Napoli, ecco tutti gli obiettivi di mercato

Il Napoli, intanto, prova a programmare il prossimo mercato. La squadra di Antonio Conte è a caccia di elementi per rinforzare la rosa. In difesa piace tantissimo Giorgio Scalvini dell’Atalanta, ma occhio anche a Beukema del Bologna.

In mezzo, è fatto per de Bruyne così come per Musah e occhio a Frattesi. In avanti, piace moltissimo Bonny del Parma, mentre sugli esterni piacciono Zhegrova e Nusa.