CRISTIANO RONALDO IN SERIE A: colpo di scena nella sua carriera | E’ l’ultima spiaggia prima del ritiro

Cristiano Ronaldo potrebbe ritornare a giocare in Serie A: un club vuole riportarlo in Italia in estate

Cristiano Ronaldo è sicuramente uno dei migliori giocatori di sempre della storia del calcio. Il fuoriclasse portoghese è sicuramente il miglior bomber di tutti i tempi e in ogni esperienza e in ogni squadra in cui è stato ha sempre lasciato il suo grande ed importantissimo segno con i tantissimi gol segnati.

Lo Sporting Lisbona lo ha fatto conoscere al mondo, il Manchester United lo ha cresciuto e fatto diventare un fuoriclasse, il Real Madrid lo ha reso il ‘cannibale’ che abbiamo imparato a conoscere, la Juventus gli ha permesso di vincere nel nostro paese e ora l’Al-Nassr vuole provare a contribuire a fargli raggiungere il record di 1000 gol in carriera.

Tantissimi trofei individuali e tantissimi trofei di squadra, per uno dei calciatori più vincenti al mondo. E in queste settimane si discuterà il suo futuro in Arabia Saudita.

Intanto, su CR7, una società italiana sta pensando di portarlo in Serie A. Una suggestione forte che chissà che non possa diventare davvero un qualcosa di concreto e reale.

Serie A, suggestione Cristiano Ronaldo per un club

La Serie A potrebbe riaccogliere Cristiano Ronaldo. Una suggestione, per il momento, e nulla più. Ma un club sta iniziando seriamente a pensarci. Si tratta del Como che ha intenzione di alzare l’asticella delle proprie ambizioni e di puntare a lottare per la zona Europa.

La proprietà della società lombarda è la più ricca della Serie A e potrebbe pensare ad un investimento molto importante per avere un fuoriclasse come il portoghese. Vedremo se questa tentazione possa diventare davvero realtà con il passare delle settimane.

Ronaldo, trattativa di rinnovo con l’Al-Nassr

Mentre si susseguono le voci di un addio di Cristiano Ronaldo, il portoghese, in queste settimane, sta trattando il rinnovo di contratto con l’Al-Nassr. Il portoghese potrebbe prolungare il suo rapporto per altre due stagioni.

Un impegno importante che certifica come CR7 abbia intenzione di far vincere un trofeo al club, ma anche di raggiungere l’incredibile traguardo dei 1000 gol in carriera. Nelle prossime settimane si saprà di più.