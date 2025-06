SCELTO MOURINHO COME CT DELLA NAZIONALE: è lui l’uomo giusto per ripartire, DECISIONE PRESA

Josè Mourinho è uno dei candidati per allenare la Nazionale italiana: Gravina potrebbe puntare su di lui

Le ultime ore per quanto riguarda la Nazionale italiana sono state un vero e proprio caos. Prima, la sconfitta pesante contro la Norvegia per 3-0 che ha messo a rischio, per il terzo anno di fila, la qualificazione al prossimo Mondiale. Poi, l’esonero di Luciano Spalletti che, però, è stato reso ufficiale dopo la partita vinta contro la Moldavia.

In tutto questo, prima dell’ultimo incontro della Nazionale, lo stesso ex ct è stato mandato da solo davanti alle telecamere ad annunciare il suo addio alla panchina azzurra. Insomma, delle modalità parecchio discutibili che fanno capire quanto confusione e quanto poco senso di responsabilità ci sia a livello istituzionale.

L’Italia, dunque, dovrà ripartire presto con un nuovo allenatore e, in queste ore, si stanno facendo parecchi nomi per la panchina azzurra dopo il rifiuto di Ranieri e Pioli.

Intanto, arriva una suggestione che ha scaldato molti tifosi azzurri e che riguarda il tecnico portoghese, Josè Mourinho. Potrebbe essere lui il nuovo ct?

Italia, suggestione Mourinho per la panchina azzurra

Arriva la notizia che scuote il mondo della Nazionale. Infatti, tra i vari profili che il presidente FIGC sta valutando per la panchina azzurra c’è anche quello dell’allenatore portoghese, Josè Mourinho.

Lo Special One, in questo momento, allena il Fenerbahce e secondo accordi dovrebbe proseguire sulla panchina della squadra turca. Ma l’ex nerazzurra ha sempre ammesso di sognare di allenare, un giorno, una nazionale. In passato è stato vicino all’Inghilterra, che possa essere questa la volta buona?

Nazionale, i favoriti per la panchina

Se Josè Mourinho è una suggestione, ci sono altri allenatore che hanno sicuramente più possibilità di allenare la Nazionale azzurra. In prima fila c’è Gennaro Gattuso. Ma occhio anche alla figura di Fabio Cannavaro.

Più defilato c’è Daniele De Rossi, che è seguito anche dalla Cremonese, mentre non sembrano esserci reali possibilità per quanto riguarda un ritorno di Roberto Mancini. Insomma, è tempo di decisioni. Dopo essere mancati a due sessioni del Mondiale, questa volta la qualificazione è obbligatoria per la Nazionale azzurra. Non ci sono scuse.