50 MILIONI PER GUENDOUZI | Trasferimento chiuso con la Lazio: INCASSA SUBITO L’ASSEGNO LOTITO

Meteo Guendouzi potrebbe lasciare la Lazio in estate: per lui possibile offerta da 50 milioni dall’estero

La stagione della Lazio è stata sicuramente dalla doppia faccia. La prima parte di stagione, gli uomini di Baroni, avevano avuto un ritmo ed una continuità impressionanti. Una squadra che non solo offriva un grande calcio, ma riusciva ad ottenere anche grandi risultati, tanto da far pensare addirittura di poter lottare per lo scudetto.

Nella seconda parte di stagione è arrivata la doccia gelata. La squadra vista fino a quel momento ha perso alcune certezze e non è riuscita ad avere un grande rendimento in campo tanto da non riuscire nemmeno a qualificarsi per nessuna delle coppe europee a disposizione. Ecco perchè, a fine stagione, c’è stato l’esonero di Marco Baroni.

Al suo posto è ritornato in maniera clamorosa, Maurizio Sarri. Il tecnico toscano sa che potrebbe perdere un paio di big, ma sa anche che vuole ritornare pian piano a giocare in Champions League.

Intanto, uno dei big della rosa biancoceleste, ovvero Mateo Guendouzi, potrebbe lasciare Formello in estate. Su di lui una squadra di Premier League potrebbe spendere 50 milioni di euro.

Lazio, offerta monstre per Guendouzi? La situazione

La Lazio potrebbe perdere Mateo Guendouzi. Il centrocampista francese, infatti, potrebbe lasciare i biancocelesti che, a quel punto, avrebbero i soldi necessari da reinvestire sul mercato. Su di lui ci sono parecchi interessi, ma soprattutto uno dalla Premier League.

Si tratta del Newcastle. Il club inglese, secondo quanto filtra, potrebbe addirittura spingersi ad investire una cifra di circa 50 milioni di euro per lui. Lotito sa che, a quel punto, non si potrebbe rifiutare e potrebbe investire per giocatori graditi a Maurizio Sarri per far ripartire un nuovo ciclo.

Lazio, quale big potrebbe partire?

Nella Lazio, intanto, ci sono tanti big che fanno gola a parecchie società. Su tutti, il difensore spagnolo, Mario Gila che ha fatto molto bene da due anni a questa parte. Poi, occhio anche a Rovella che piace molto alle big italiane.

In avanti, i pezzi pregiati sono Isaksen, Castellanos e Zaccagni. Occhio, dunque, a possibili offerte irrinunciabili. La Lazio vuole tenere i suoi big, ma non potrà nulla se arrivassero tanti soldi per loro.