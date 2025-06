ULTIM’ORA FORMULA 1 | Arriva l’annuncio sull’addio: SEPARAZIONE INEVITABILE

Arriva l’annuncio ufficiale in Formula 1: ci sarà l’addio, la separazione tra le parti sembra oramai inevitabile

In questa stagione di Formula 1, ci sono stati tantissimi cambiamenti per quanto riguarda i trasferimenti di piloti da una scuderia all’altra. Quello che sicuramente ha generato maggiori curiosità e maggiore chiacchiericcio è stato quello di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari. I tifosi della Rossa, alla notizia, hanno espresso tutto il loro entusiasmo.

Ma nonostante il suo arrivo, le cose per la Ferrari, non stanno andando come sperato. Infatti, la scuderia italiana ha dalla sua due piloti dalla grande voglia di vincere e dal grande talento, ma i troppi errori commessi sulla monoposto e i troppi errori di strategia, hanno già compromesso il Mondiale ad inizio stagione.

Sicuramente ci vorranno dei miglioramenti tangibili, non solo per migliorare le cose quest’anno, ma soprattutto per iniziare ad essere competitivi in pista dal prossimo.

Intanto, arrivano parole importanti in merito ad un addio che si è consumato in Formula 1. Una decisione inevitabile per le parti. E’ arrivato l’annuncio ufficiale.

Formula 1, arriva l’addio: ecco le parole ufficiali

Dopo l’addio che si è consumato l’anno scorso con la RedBull, arrivano le parole ufficiali da parte Adrian Newey, che è tornato a parlare di quanto accaduto. Oggi, il genio inglese, si trova all’Aston Martin.

Ecco le sue parole: “Mi sono dimesso dalla RedBull per tutta una serie di motivi e, al momento del mio addio, non sapevo cosa avrei fatto in futuro. Mi sono preso del tempo, ho parlato con mia moglie Mandy su cosa sarebbe stato meglio fare. Le opzioni andavano da una lunga vacanza al tornare al lavoro. E se si fosse trattato di lavoro, bisognava vedere in che modo”.

Ferrari, tantissimo lavoro da fare

Continuando a parlare della Ferrari, la scuderia italiana ha davvero tanto lavoro da fare per far tornare la sua vettura competitiva. Infatti, il malcontento dei piloti è davvero molto alto e c’è chi giura che almeno uno di loro possa lasciare la Rossa.

Per questo ci vorranno miglioramenti tangibili fin dal prossimo Gran Premio, per fare in modo di migliorare le cose e, sul lungo periodo, riuscire ad avere un abitacolo affidabile.