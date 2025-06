PREOCCUPAZIONE ALLE STELLE PER CONTE | Infortunio shock per un titolarissimo del Napoli | Dolore atroce al ginocchio

Arriva la cattiva notizia per Antonio Conte: il titolarissimo si infortuna al ginocchio. Non c’è nulla da fare

La stagione del Napoli è stata grandiosa. La squadra di Antonio Conte, infatti, è riuscito a vincere lo scudetto dopo un anno di pausa. Un’impresa sportiva di una squadra che, sicuramente, aveva un solo impegno a settimana, ma che non era nemmeno la squadra più forte del campionato, almeno sulla carta.

Alla fine, la vittoria contro il Cagliari, ha fatto esultare per la quarta volta nella sua storia, la tifoseria partenopea che ora vuole aprire un ciclo, visto che le competitor, soprattutto l’Inter, hanno abbassato il loro raggio d’azione per quanto riguarda le ambizioni e si trovano indietro rispetto agli azzurri.

Tutto, anche quest’anno, ruota attorno alla figura di Antonio Conte che è stato decisivo a far fare alla squadra quello step in più per poter ritornare ai suoi livelli.

Ma, intanto, il tecnico salentino, ha una preoccupazione non da poco. Il suo titolarissimo, infatti, si è infortunato con la propria nazionale al ginocchio.

Napoli, infortunio al ginocchio per un titolarissimo

Il Napoli è molto preoccupato per le condizioni del suo centrocampista, Scott McTominay. Il ragazzo ha subito un infortunio al ginocchio mentre era impegnato con la nazionale scozzese.

Anche il tecnico, Steve Clarke, ha parlato di quanto accaduto: “Sembra che abbia avuto una leggera distorsione al ginocchio, quindi sente un po’ di dolore”.

Napoli, in estate un grande mercato per aprire un ciclo

Il Napoli, intanto, è pronta ad affrontare il mercato estivo da protagonista. Il club azzurro, nella figura del suo ds Manna, ha intenzione di regalare ad Antonio Conte una squadra che possa creare il solco sia nel prossimo campionato che anche nelle stagioni a venire.

In difesa piace molto Beukema del Bologna, mentre in mezzo sono in dirittura d’arrivo le trattative per de Bruyne e Musah. In attacco, piacciono Gyokeres e Bonny, mentre sulle fasce, occhio a Ndoye e Zhegrova. Grandi obiettivi per costruire una grande squadre pronta a continuare a vincere per tanti anni e fare bene anche in Europa. Il Napoli vuole prendersi lo scettro del campionato italiano.