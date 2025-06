INTER, lui giocherà il MONDIALE PER CLUB | E’ tutto deciso: scelta UFFICIALE

Il giocatore giocherà il prossimo Mondiale per Club negli Stati Uniti: c’è la decisione ufficiale da parte del club

La stagione dell’Inter si è trasformata in un vero e proprio incubo. La squadra nerazzurra è passata dal puntare a vincere ogni competizione giocata a non riuscire a vincere assolutamente nulla. E, negli occhi e nella mente dei giocatori, c’è ancora la debacle avuta in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Una sconfitta che lascerà strascichi e che dovrà far riflettere molto la dirigenza sul suo operato. Infatti, la scorsa estate, la squadra non è stata rinforzata a dovere e nemmeno a gennaio. Non solo, ma adesso il rinnovamento del gruppo nerazzurro sembra essersi arrestato e si ripartirà dal gruppo di giocatori soliti.

Come se non bastasse, Marotta e Ausilio si sono fatti trovare impreparati anche per quanto riguarda la scelta del tecnico, dopo l’addio di Inzaghi e si è optato, per esclusione, per un allenatore con pochissima esperienza come Chivu.

Intanto, la stagione non si è ancora conclusa. Infatti, c’è il Mondiale per Club da giocare anche se in condizioni precarie. E un giocatore nerazzurra sarà anche uno dei protagonisti.

Inter, un giocatore ci sarà al Mondiale per Club

L’attaccante argentino Joaquin Correa giocherà il Mondiale per Club, ma non con la maglia nerazzurra. Il giocatore, infatti, è vicinissimo al passaggio al Botafogo che sarà presente nella competizione. La società brasiliana ha spinto per averlo subito.

Il giocatore, infatti, aveva il contratto in scadenza al 30 giugno del 2025 e la società ha deciso di non rinnovarlo per la prossima stagione. Una cessione, la sua, che libera a bilancio 9,9 milioni di euro.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

Intanto, la società nerazzurra, dovrà rimediare ai troppi errori fatti la scorsa estate e creare una squadra che possa far stare tranquillo un allenatore inesperto come Chivu.

Sicuramente, andranno presi almeno un paio di difensori giovani, forti e già pronti. Poi, anche un vice-Calhanoglu ed una mezz’ala di qualità. In attacco, invece, due giocatori che possano dare un contributo maggiore rispetto a quelli della passata stagione. Insomma, tantissimo lavoro da fare: sarà così?