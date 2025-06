Al MILAN NON CI VOGLIO STARE | Beffa totale per Allegri: che delusione anche per Tare

Il giocatore vuole lasciare la squadra rossonera: una grandissima delusione per Allegri e Tare

La stagione del Milan non è andata come ci si attendeva alla vigilia. Infatti, il club rossonero all’inizio puntava alla vittoria del campionato, ma questa ambizione è stata abbandonata rapidamente. La squadra non è riuscita ad avere continuità di risultati sotto la gestione di Paulo Fonseca e per questo si è arrivati all’esonero del tecnico portoghese.

Successivamente è stato chiamato Sergio Conceicao. Se all’inizio c’è stata una risposta presente della squadre che è riuscita a vincere clamorosamente in rimonta la Supercoppa Italiana contro l’Inter, la mancanza di continuità di risultati è rimasta e non ha permesso di raggiungere la qualificazione in nessuna delle coppe europee a disposizione.

Anche per lui c’è stato l’addio a fine stagione con l’arrivo, in primis, di un nuovo ds come Igli Tare, e poi anche di un grande ritorno come quello di Massimiliano Allegri in panchina.

Intanto, proprio a causa dell’assenza delle coppe, un giocatore rossonero ha deciso di chiudere il suo ciclo a Milanello. Per lui si aprono le porte di una big europea.

Milan, un big in partenza: big europea in pressing

Il Milan rischia di perdere uno dei suoi pilastri della rosa. Infatti, il portiere francese Mike Maignan è molto vicino all’approdo al Chelsea. Le due società stanno trattando, ma ancora c’è distanza sulla valutazione del ragazzo.

Una situazione, quella del portiere rossonero, che prevede una scadenza contrattuale fino al 2025 e un rinnovo che non arriverà. Per questo le strade sembrano portare a Londra per una nuova avventura. Di sicuro, i rossoneri, non vogliono farsi trovare impreparati e puntano a rinforzarsi anche in porta.

Milan, ecco i profili valutati al posto di Maignan

Il Milan, ovviamente, non vuole farsi trovare impreparato e ha intenzione di trovare i profili più adatti per sostituire il portiere francese. Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno in mente delle soluzioni in tal senso.

Piace molto il portiere dell’Atalanta, Carnesecchi, ma occhio anche alla situazione Svilar che sta trattando il suo rinnovo con la Roma. Alcune voci parlano anche di un interessamento per Caprile, mentre sembra irraggiungibile Chevalier che costa 70 milioni di euro.