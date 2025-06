Sì, mi voglio trasferire a Milano | OCCASIONE DA PRENDERE AL VOLO: affare fatto in Serie A

Il giocatore ha espresso il suo desiderio di cambiare aria e di provare una nuova esperienza professionale

Tantissime società di Serie A hanno iniziato a lavorare sul mercato programmando gli interventi da fare per rinforzare la rosa. I vari dirigenti, infatti, hanno in mente di trovare i migliori profili per i rispettivi progetti tecnico-tattici. Ad esempio l’Inter, che dovrà dare avvio ad un grande ricambio generazionale nella propria rosa.

La società nerazzurra, dopo aver fatto l’azzardo Chivu in panchina dopo l’addio di Inzaghi, dovrà puntare ad acquistare giocatori giovani. Il Napoli ha intenzione di creare il solco con le rivali e sta cominciando a lavorare per rinforzare ulteriormente un organico capace di vincere lo scudetto nella passata stagione di Serie A.

La Juventus vuole tornare a vincere e dovrà scegliere prima ds e allenatore, mentre il Milan si appresta a fare una vera e propria rivoluzione rispetto al passato con tanti cambi nella rosa.

Intanto, arrivano parole importanti da parte di uno dei grandi protagonisti del nostro campionato. Il giocatore ha espresso il desiderio di cambiare aria quest’estate.

Serie A, il giocatore: “Voglio giocare a Milano”

Il difensore dell’Udinese, Jaka Bijol, strizza l’occhio al Milan. Il giocatore ha deciso di fare il grande salto in una big e ha espresso un grande apprezzamento nei confronti dei rossoneri.

Ecco le sue parole ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: “Mi cerca il Milan? Parliamo di un club veramente grande. Sono solo voci e in Italia ce ne sono veramente tante. Ma è anche vero che mi sento pronto per uno step successivo, vediamo se già quest’estate”.

Milan, ecco tutti gli obiettivi di mercato per l’estate

Il Milan, intanto, lavora per rinforzare la squadra per la prossima stagione. Il club rossonero è vicino a mettere a segno tre colpi per il centrocampo come Modric, Xhaka e Ricci.

In difesa piacciono molto i profili di Comuzzo, Antonio Silva, Leoni e Mosquera. Mentre, per quanto riguarda l’attacco, occhio alle piste che portano a Lucca e a Dusan Vlahovic. Insomma, ci sarà davvero tanta carne al fuoco per la società rossonera. Obiettivo, lottare per le prime posizioni in classifica.