PRESO NICO WILLIAMS, chiuso l’affare del SECOLO | Per lui ARRIVA LA CHANCE IN UNA BIG

Nico Williams vicinissimo a fare il grande salto in una big Europea per la prossima stagione

Il calciomercato internazionale è appena cominciato e già ci sono stati i primi colpi ad effetto. Il Real Madrid, sicuramente, è la società che più di tutte si è mossa. Innanzitutto, cambiando allenatore. Infatti, sarà Xabi Alonso a guidare i blancos nella prossima stagione. Con lui, sono già arrivati Alexander-Arnold a parametro zero e Huijsen a 60 milioni di euro, ma non è ancora finita.

Il Manchester City sta chiudendo due super affari come Cherki e Ait Nouri, mentre il Liverpool ha chiusa per Frimpong, dopo aver fatto lo stesso nella passata stagione con Mamardashvili, ed è vicina a chiudere Wirtz per 140 milioni di euro. Il Bayern Monaco vuole agire sugli esterni e piacciono molto Kubo e Leao.

Anche in Arabia stanno iniziando i primi affari, con l’Al Hilal che ha già ingaggiato Simone Inzaghi come allenatore e che segue giocatori interessanti come Theo Hernandez ed Osimhen.

Intanto, un grandissimo talento come Nico Williams potrebbe lasciare l’Athletic Bilbao per fare il grande salto in una big europea. Due squadre lo vogliono fortemente.

Mercato, Nico Williams pronto al grande salto: chi lo vuole

Nico Williams pronto a fare il grande salto. Dopo aver vinto l’Europeo con la maglia della Spagna l’anno scorso, il giocatore era ricercato da tantissime società, tra cui il Barcellona. Ma il ragazzo ha deciso di rimanere un altro anno con l’Athletic Bilbao per crescere e maturare.

Quest’anno, la situazione si sta ripetendo nuovamente. E ci sono soprattutto due big pronte e prelevarlo. Si tratta dell’Arsenal, ma soprattutto del Chelsea che ha intenzione di investire ulteriormente sul mercato, specie dopo la qualificazione alla prossima Champions League.

Arsenal, oltre a Nico altro super obiettivo per l’attacco

Nico Willams, come detto, è un grande obiettivo per l’Arsenal. Ma la società londinese punta anche ad altri profili. E’ in dirittura d’arrivo la trattativa per portare Sesko con la maglia dei Gunners, ma occhio alla grande sorpresa.

Infatti, Arteta, sta provando a convincere Rodrygo ad accettare il suo progetto tecnico. Il brasiliano potrebbe lasciare il Real Madrid.