Dal Milan alla Lazio, SARRI LO HA CHIAMATO | Affare fatto con i rossoneri, trasferimento concordato

Sarri ha chiesto espressamente un giocatore del Milan e avrebbe già intessuto contatti con il ragazzo

La Lazio, dopo la stagione trascorsa con Marco Baroni in cui non è riuscita a qualificarsi a nessuna delle coppe europee, ha deciso di ripartire da un nuovo progetto tecnico che possa valorizzare i giocatori a disposizione della rosa biancoceleste. Per questo la scelta è ricaduta sul clamoroso ritorno di Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano ha molta voglia di rivalsa, soprattutto nei confronti di alcune società che non hanno puntato su di lui. E per farlo, ha intenzione di rinforzare ulteriormente la Lazio per provare ad accedere alle coppe, magari a quella tanto sognata Champions League che i biancocelesti hanno raggiunto proprio con lui l’ultima volta.

La società potrebbe fare forse qualche sacrifico di uno o due big, ma non ha intenzione di rimanere con le mani in mano e per questo è già alla ricerca dei profili migliori per il nuovo tecnico.

Infatti, c’è un giocatore di proprietà del Milan che intriga molto Sarri in vista della prossima stagione e con cui ci sarebbero stati già i primi contatti tra le parti.

Lazio, Sarri vuole un giocatore del Milan

La Lazio vuole provare a strappare al Milan, Yacine Adli. Il centrocampista francese non è stato riscattato dalla Fiorentina ed è fuori dai piani della società rossonera per la prossima stagione.

Il giocatore sarebbe interessato alla destinazione e tra le parti sarebbero anche partiti i primi contatti. Secondo il sito Milanlive.it, i rossoneri, per cedere il loro centrocampista, avrebbero chiesto la cifra di 8 milioni di euro. Da capire quando inizieranno i contatti tra le due società per provare a trovare l’accordo definitivo.

Lazio, tanti big che fanno gola a tanti club

La Lazio, intanto, ha in rosa tanti giocatori che hanno mostrato cose importanti e che fanno gola a tantissimi club. In primis, il difensore Mario Gila. Ma occhio anche a Nuno Tavares e a Rovella.

Piacciono molto anche Isaksen, Castellanos e Zaccagni. Insomma, la Lazio, come sempre, si dimostra una società capace di valorizzare tantissimi giocatori e di poterli rivendere a peso d’oro.