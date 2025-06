LO PORTA CHIVU: ora non ci sono più dubbi | Sarà lui il prossimo rinforzo dell’INTER: che colpaccio

L’Inter pronta ad acquistare un giocatore richiesto espressamente da Christian Chivu sul mercato

L’Inter, alla fine, per la sua panchina, ha deciso di virare su Christian Chivu. L’allenatore romeno, infatti, siederà sulla panchina nerazzurra e ha firmato un contratto fino al 2027. Una scelta che ha colto tutti di sorpresa, compresa la dirigenza che non si aspettava di dover virare sull’ex difensore nerazzurro per la prossima stagione.

Prima, infatti, Marotta e Ausilio, erano convinti di far rimanere Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra anche per la prossima stagione. Così non è stato e si era deciso di puntare su Fabregas. Anche lo spagnolo, però, non è arrivato così come non è arrivato Patrick Vieira, che ha deciso di rimanere sulla panchina del Genoa.

Alla fine si è deciso di puntare su Chivu ed è una mossa che ha creato molto rumore, viste le sole 13 panchine in Serie A dell’allenatore. Insomma, un vero e proprio salto nel buio.

Intanto, il nuovo allenatore interista, ha già fatto espressa richiesta alla dirigenza di alcuni elementi per rinforzare la rosa. E ce n’è uno che piace in particolar modo.

Inter, Chivu lo ha chiesto a gran voce: trattativa avviata

L’Inter potrebbe a breve presentare un’offerta ufficiale per acquistare l’attaccante francese del Parma, Ange Bonny. L’obiettivo è quello di portarlo al Mondiale per Club. Ma il Parma non ha fretta e ha già fatto le sue richieste al club nerazzurro.

Infatti, la società emiliana, ha intenzione di privarsi del suo giocatore per 25 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere spesa attualmente dall’Inter, senza cedere nessuno visti gli introiti avuti in stagione. Dunque, bisognerà capire se i dirigenti affonderanno il colpo subito sul giocatore o ci sarà ancora da aspettare.

Inter, tantissimo da fare sul mercato

La società nerazzurra, nell’ultima stagione, ha fallito ogni tipo di obiettivo. Adesso, bisogna anche dare avvio ad una fase di ricambio generazionale. E servirà fare davvero tantissimo sul mercato estivo.

Sicuramente dovrà arrivare un difensore centrale giovane e forte. Poi, anche un vice-Calhanoglu ed una mezz’ala di qualità. In avanti, oltre all’attaccante francese, servirà anche un’altra punta che possa garantire più soluzioni, specie sotto porta.