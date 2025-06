SPALLETTI NUOVO ALLENATORE DELLA JUVE: accordo con la società | Arriva dopo il Mondiale per Club

Luciano Spalletti potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus: arrivo dopo il Mondiale per Club?

La Juventus è alle prese con decisioni importanti che definiranno quella che sarà la prossima stagione e quello che sarà il futuro dei bianconeri. La società, infatti, non sta vivendo un momento florido per quanto riguarda i conti, visto il pesante rosso a bilancio. Per questo, ci vorranno delle prese di posizione importanti.

Sicuramente andrà preso un nuovo direttore sportivo, visto il fallimento della gestione Giuntoli. E, successivamente, anche un nuovo allenatore per portare la squadra a lottare per obiettivi importanti. In questo momento, sulla panchina bianconera, è seduto Igor Tudor. Ma il tecnico croato, che aveva ricevuto rassicurazioni sul futuro, potrebbe vedere cambiare le cose.

Infatti, quanto accaduto all’oramai ex ct della Nazionale, Luciano Spalletti, non è passato inosservato e non è escluso che ci possa essere un tentativo per portarlo alla Continassa.

Insomma, la Juventus su Spalletti c’è eccome. Adesso bisognerà capire quali saranno i prossimi passaggi per fare in modo che questo matrimonio si possa concretizzare.

Spalletti-Juventus, qualcosa c’è: sarà lui il nuovo allenatore?

Luciano Spalletti, dopo l’addio alla Nazionale, potrebbe ripartire subito sulla panchina della Juventus. Dopo l’esonero da parte di Gravina, il tecnico di Certaldo vuole un nuovo riscatto e quale occasione migliore della panchina della società bianconera.

Bisognerà capire come si potrà gestire tutta la situazione Tudor che aveva ricevuto certezze in merito alla permanenza da parte del dg Comolli e che aveva mostrato insofferenza nei confronti della società per le voci che c’erano state su un possibile arrivo di Antonio Conte. Per i bianconeri è vitale arrivare ad un allenatore che possa arrivare in Champions League.

Juventus, tutti gli obiettivi per il mercato estivo

La Juventus, intanto, sta provando a sondare varie piste per quanto riguarda il mercato estivo. L’obiettivo principale è quello di portare alla Continassa Sandro Tonali, anche se è molto difficile. In difesa piacciono molto sia Leoni che Comuzzo.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, occhi aperti per quanto riguarda Osimhen, Goncalo Ramos e la new entry Gyokeres. Insomma, profili importanti per tornare in alto in classifica.