BEFFA TOTALE PER LA JUVE: se ne va anche lui in Arabia Saudita | Boccone amarissimo per i bianconeri

La Juventus rischia di perdere un giocatore sul mercato: il ragazzo potrebbe andare in Arabia Saudita

La stagione della Juventus non è stata delle migliori. La squadra bianconera, infatti, inizialmente sperava di poter lottare per la vittoria dello scudetto, ma così non è stato. Fino all’ultima giornata i bianconeri hanno sofferto tantissimo per poter qualificarsi alla prossima Champions League utile a portare introiti.

Dopo la gestione Allegri, il progetto era stato affidato a Thiago Motta. Il tecnico, però, non è riuscito a raggiungere gli obiettivi che la società si aspettava ed aveva rotto con l’ambiente bianconero e, soprattutto, con tantissimi giocatori. Per questo, è arrivato l’esonero ed al suo posto è arrivato Igor Tudor.

Con il tecnico croato si è arrivati al quarto posto e, per la prossima stagione, si dovrà cambiare marcia per provare a lottare per obiettivi importanti.

Intanto, i bianconeri, rischiano di rimanere beffati per quanto riguarda il mercato. Un grande obiettivo estivo, infatti, potrebbe decidere di trasferirsi in Arabia Saudita. Per lui sono ore decisive.

Juventus, l’obiettivi di mercato vuole l’Arabia Saudita

La Juventus, quando a gennaio era ancora sotto la gestione Giuntoli aveva puntato una serie di giocatori, soprattutto per il reparto difensivo. Alla fine sono arrivati Veiga e Kelly, ma tra gli obiettivi c’era anche Hancko.

Il difensore del Feyenoord, però, non è arrivato e si puntava a trattarlo per l’estate. Ma qui l’impedimento. Perchè adesso su di lui c’è il fortissimo interesse da parte dell’Al-Nassr, che ha intenzione di riempire d’oro la società olandese ed il giocatore. Una trattativa che potrebbe seriamente andare in porto di qui a breve, con la Juventus che rimarrebbe a bocca asciutta.

Juventus, tutti gli obiettivi di mercato in estate

Intanto, in attesa di capire chi sarà il prossimo direttore sportivo bianconero, la Juventus ha intenzione di rafforzarsi per puntare alle prime posizioni in classifica. Per farlo, sta puntando tutta una serie di giocatori molto importanti.

Per la difesa piacciono molto Leoni e Comuzzo, mentre per il centrocampo il sogno è sempre quello di Sandro Tonali. In avanti, occhio all’opzione Hojlund, ma anche a quella di Goncalo Ramos.