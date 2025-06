Moise Kean in Premier League | Lo hanno convinto subito così: 52 MILIONI NELLE CASSE DELLA FIORENTINA

Moise Kean potrebbe trasferirsi in Premier League: un club disposto a pagare la clausola da 52 milioni di euro

La stagione della Fiorentina poteva sicuramente andare meglio. La squadra Viola, infatti, è riuscita a qualificarsi nuovamente in Conference League, ma per investimenti fatti in estate e nel mercato di gennaio, poteva e doveva fare sicuramente di più. Un posizionamento che ha lasciato delusi i tifosi che avrebbero voluto di più.

In estate, la società, dovrà prendere sicuramente decisioni drastiche. Ma l’inizio di mercato del club Viola, è partito con una forte delusione causata dalle dimissioni date dall’oramai vecchio allenatore, Raffaele Palladino. Il tecnico, a causa di dissapori con il ds Pradè, ha deciso di lasciare la società e il progetto che aveva in mente.

Dunque, tra le tante difficoltà, anche quella ulteriore di trovare un allenatore che possa far fare il salto di qualità ai giocatori e ambire a posizionamenti più alti.

Intanto, un giocatore importante della Fiorentina come Moise Kean, potrebbe lasciare Firenze. La Premier League punta su di lui e vuole pagare la clausola da 52 milioni di euro.

Kean, addio Fiorentina? La Premier lo chiama

La Fiorentina potrebbe perdere Moise Kean in vista della prossima stagione. L’attaccante della Nazionale, infatti, piace tantissimo in Premier League e c’è già un club pronto ad acquistarlo. Il Manchester United, infatti, ha intenzione di pagare la clausola risolutoria presente nel contratto del valore di 52 milioni di euro.

Il giocatore è molto attratto all’idea di poter andare a giocare in Premier League e aspetta che il tutto possa essere formalizzato. Insomma, la Fiorentina attende l’offerta. Se dovesse arrivare, non potrebbe fare veramente nulla per trattenere il proprio attaccante.

Fiorentina, un profilo in pole per il post-Kean

La Fiorentina, intanto, nel caso in cui dovesse davvero partire Moise Kean, ha già in mente un giocatore che possa essere il suo sostituto naturale. Si tratta del centravanti del Lecce, Krstovic che, in questa stagione, è migliorato a dismisura.

La società salentina, per separarsi dal proprio giocatore, chiede una cifra di circa 25 milioni di euro. Cifra che i Viola potrebbero utilizzare proprio dalla cessione del proprio attaccante. Nei prossimi giorni si capirà di più su tutti questi incroci di mercato.