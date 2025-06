SORPRESA FERRARI: cambia tutto dal prossimo Gran Premio | Novità ASSOLUTA PER LECLERC ED HAMILTON

La Ferrari potrebbe cambiare molto dal prossimo Gran Premio per dare una macchina competitiva ai piloti

Nel Mondiale di quest’anno, sono state tantissime le novità che hanno riguardato i cambi di scuderia da parte di tanti piloti. Quello che più di tutti ha incuriosito e fatto discutere è stato il passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari. I tifosi della Rossa sono rimasti molto entusiasti per l’arrivo dell’inglese.

In tanti, inoltre, si sono chiesti come sarebbe stata la convivenza con un altro pilota che punta a vincere il Mondiale come Charles Leclerc. Ma, fino ad ora, il problema non si è posto. La Ferrari, infatti, non è riuscita ad uscire dal proprio pantano e il primato è oramai questione tra McLaren e RedBull.

Una situazione che non sta facendo contenti i piloti che a più riprese, sia in separata sede che pubblicamente, lo hanno mostrato invitando la scuderia a fare qualcosa.

Intanto, per rispondere a queste richieste, il Cavallino rampante potrebbe apportare delle modifiche importantissime alla propria vettura già a partire dal prossimo Gran Premio.

Ferrari, modifiche importanti dal prossimo Gran Premio

La Ferrari è pronta a dare a Leclerc ed Hamilton una vettura che possa competere con le prime della classe a partire dal prossimo Gran Premio. Infatti, come aveva annunciato Vasseur, la scuderia è pronta ad apportare modifiche molto importanti alla monoposto.

Si tratta del nuovo fondo che verrà inserito, ma soprattutto dell’ala. Modifiche importanti, per provare a migliorare ulteriormente e fare in modo che la scuderia possa togliersi delle soddisfazioni e, magari, oramai per la prossima stagione, riuscire a competere alla pari. Insomma, la Ferrari ha il cartello con scritto ‘lavori in corso’, ma c’è fiducia per fare bene.

Ferrari, tantissimo lavoro da fare

Le critiche poste dai propri stessi piloti, hanno mossa qualcosa nella scuderia. Una macchina che non riesce a competere con le altre e delle strategie che spesso non si rivelano fruttuose. Questo è stato fino a questo momento la Ferrari.

Quella in corso si prospetta essere un’altra stagione di passaggio. Ma, se proprio deve esserlo, che lo sia costruendo qualcosa di importante per il futuro per ritornare agli anni delle vittorie.