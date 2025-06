DRAMMA FERRARI | Charles Leclerc lancia l’allarme: PREOCCUPAZIONE ALLE STELLE

Arriva l’allarme lanciato dal pilota della Ferrari, Charles Leclerc. Il francese manda la preoccupazione alle stelle

La nuova stagione di Formula 1 ha portato tantissime novità per quanto riguarda i trasferimenti di alcuni piloti da una scuderia all’altra. Quello che sicuramente ha suscitato più interesse è stato il passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari. Un approdo accolto con favore dai tifosi della Rossa e che aveva mandato ottime premesse.

In tanti, tra gli addetti ai lavori, si sono anche interrogati su quanto ci potesse essere compatibilità tra il pilota inglese e Charles Leclerc, dal momento che si tratta di due piloti che puntano a vincere il Mondiale. Nei fatti, questa problematica, non si è posta e la stagione della Ferrari sembra essere terminata prima ancora di cominciare.

Una partenza parecchio balbettante ha permesso di creare un abisso in classifica tra le McLaren e le RedBull e il cavallino rampante. Una situazione che non piace nemmeno ai due piloti che vogliono essere competitivi.

Intanto, proprio Charles Leclerc, ha deciso di uscire allo scoperto e di parlare di quanto sta succedendo al suo veicolo. Il francese ha lanciato un allarme preoccupante.

Ferrari, Leclerc lancia l’allarme: preoccupazione altissima

Charles Leclerc è parecchio deluso per quanto riguarda l’andamento della stagione della Ferrari. Il pilota francese non è affatto soddisfatto di quanto fatto fino a questo momento e chiede subito modifiche importanti all’automobile.

Un grado d’allarme che mette preoccupazione. Ecco le sue parole: “Sono arrivato terzo perchè sono stato fortunato con la Safety Car, altrimenti arrivavo quarto. Credo che iniziamo a capire la macchina e a come impostarla per ottenere il massimo, ma dobbiamo andare in condizioni estreme. Quindi, a meno di aggiornamenti molto presto, credo che sarà difficile lottare per il podio”.

Ferrari, tantissimo lavoro da fare

Quelle di Leclerc, sono solamente le ultime parole di una macchina che non riesce a competere. Il pilota francese, infatti, si è fatto portavoce di uno stato d’animo generale. La Ferrari non riesce ad uscire da un pantano che dura oramai da troppi anni.

In questo momento, la soluzione sembra essere quella di portare la macchina all’estremo per provare ad ottenere risultati migliori. Ma i miglioramenti sensibili devono essere altri.