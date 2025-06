INTER, il club non si iscrive al prossimo campionato | Batosta UFFICIALE, un vero e proprio dramma sportivo

L’Inter apprende che il club non si iscriverà al prossimo campionato: una grandissima batosta per la società

La stagione dell’Inter si è trasformata in un vero e proprio dramma sportivo. Il club nerazzurro, infatti, è passato dal dichiarare di voler vincere tutto a non riuscire a farlo. Negli occhi dei tifosi nerazzurri c’è ancora la batosta subita dal Paris Saint-Germain che in finale ha sconfitto la squadra di Inzaghi per 5-0.

Da quel momento, tutta una serie di episodi che sicuramente non sono positivi per l’ambiente e per i giocatori. La fuga di Simone Inzaghi in Arabia Saudita ha colto di sorpresa la dirigenza che non si era minimamente preoccupata di iniziare a sondare altre piste per quanto riguarda la panchina rimanendo col cerino in mano.

Alla fine, l’Inter sarà allenata dall’ex difensore nerazzurro, Christian Chivu che, dalla sua, ha solo 13 partite in Serie A da allenatore e non aveva convinto come allenatore delle giovanili.

Intanto, arriva un’altra notizia per la società di viale della Liberazione. Infatti, il club non potrà iscriversi al prossimo campionato. Un vero e proprio dramma sportivo per la società.

Inter, il club non si può iscrivere: ecco cosa succede adesso

La notizia circolava oramai da qualche tempo, ma alla fine è arrivata l’ufficialità. La SPAL ha deciso di rinunciare all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Questo non vuole dire che, come si è letto altrove, il club sia fallito, ma si tratta solamente di una rinuncia.

Questa decisione spiana la strada al progetto Under 23 dell’Inter che, in questo caso, è sicuro che partirà. Un progetto a cui da sempre ha creduto Marotta, ma che non dovrà rivelarsi, come spesso è accaduto in altre esperienze, un semplice plusvalentificio per i giovani, ma una risorsa per la prima squadra.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La società nerazzurra, intanto, dovrà necessariamente porre rimedio ai gravi e tanti errori commessi la scorsa estate e che hanno impedito alla squadra di fare il salto di qualità.

Sicuramente, serviranno almeno un paio di elementi in difesa che siano giovani e pronti. Poi, un vice-Calhanoglu ed una mezz’ala di qualità. In avanti, due attaccanti che possano dare un contributo che le riserve non hanno dato in questa stagione.