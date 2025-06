ECCO UN ALTRO COLPO DI TARE, non solo Modric per il Milan | Arriva il bomber tanto atteso: c’è la firma

Il Milan mette a segno un colpo per quanto riguarda il reparto avanzato: arriva la firma del giocatore

La stagione del Milan non è andata come ci si attendeva alla vigilia. La squadra rossonera non è riuscita a qualificarsi per le coppe nella prossima stagione. Un risultato molto deludente a cui la dirigenza vuole porre rimedio rinforzando la squadra. Ad inizio stagione il progetto tecnico era stato affidato a Fonseca, ma la mancanza di risultati ha portato al suo esonero.

Al suo posto è arrivato Sergio Conceicao. L’inizio era stato incoraggiante con la clamorosa vittoria in Supercoppa Italiana rimontando l’Inter. Poi, la solita discontinuità non ha permesso di raggiungere gli obiettivi che ci si era prefissati. Per questo, anche per il tecnico portoghese è arrivato l’addio al termine della stagione.

Dopo quanto accaduto, la gestione tecnica è stata affidata a Igli Tare e Massimiliano Allegri che hanno intenzione di costruire una squadra pronta a lottare per lo scudetto.

Intanto, il ds albanese, ha messo a segno un colpo per quanto riguarda il reparto avanzato rossonero. Il giocatore firmerà a brevissimo il suo contratto con il club.

Milan, firma vicina: arriva l’attaccante dall’Atalanta

La società rossonera è molto vicina a prelevare dall’Atalanta l’attaccante Alex Castiello. Il giovane classe 2007 firmerà un contratto fino al 2028 con la squadra lombarda e, almeno inizialmente, si unirà alla squadra di Milan Futuro.

Un acquisto lungimirante per un giocatore che fino ad ora ha fatto molto bene. Adesso bisognerà solo capire quando ci sarà lo sbarco definitivo a Milano e quando si potrà aggiungere ai suoi compagni di squadra per iniziare la nuova stagione che bisognerà capire se sarà in Serie A o in Serie C.

Milan, tutti gli obiettivi di mercato

La società rossonera, intanto, in attesa di fare delle cessioni, è pronta anche a trattare giocatori importanti. Per il centrocampo piacciono molto Ricci, Modric e Xhaka che sembrano pronti a vestire il rossonero per la prossima stagione.

In avanti, occhio alle piste che portano a Vlahovic e Lucca, mentre per quanto riguarda il reparto difensivo, i rossoneri osservano Leoni, Comuzzo, Mosquera e Antonio Silva. In via Aldo Rossi vogliono partire forte sul mercato.