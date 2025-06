ADDIO INTER, con Chivu lui se ne va al 100% | Non c’è più niente da fare, CESSIONE NECESSARIA

Con l’arrivo di Christian Chivu, un big della rosa nerazzurra potrebbe andare via da Appiano Gentile

L’ultima stagione dell’Inter si è trasformata in un vero e proprio incubo. Fino ad un paio di mesi fa, la squadra nerazzurra, attraverso i suoi tesserati, ammetteva pubblicamente di provare a vincere in tutte le competizioni a cui partecipava. Nei fatti, però, questo non solo non è accaduto, ma addirittura ci si è ritrovati senza trofei in bacheca.

La delusione più cocente, senza ombra di dubbio, è stata la finale di Champions League persa per 5-o contro il Paris Saint-Germain. Dopo questa pesante sconfitta, Simone Inzaghi ha deciso di accettare l’offerta dell’Al-Hilal, mentre il gruppo nerazzurro andrà sicuramente rigenerato e rinfrescato pesantemente perchè non è facile eliminare le scorie di una debacle simile, come ammesso da tantissimi giocatori nerazzurri.

La società sembra, invece, voler confermare anche per la prossima stagione tantissimi elementi della rosa, ragion per cui si pensa ad un ridimensionamento delle ambizioni sportive.

Intanto, con l’arrivo di Christian Chivu, uno dei big della rosa nerazzurra potrebbe partire per provare una nuova esperienza. Su di lui ci sono due squadre interessate.

Inter, un big può partire: due squadre su di lui

L’Inter potrebbe salutare un big in vista dell’estate. Alcuni giocatori, infatti, hanno capito che la prossima stagione sarà davvero molto difficile vincere qualcosa, ragion per cui potrebbero pensare di lasciare Appiano Gentile.

Uno di questi è sicuramente Marcus Thuram. L’attaccante francese, infatti, ha una clausola da 85 milioni di euro ed è cercato da due club ricchi e importanti come il Newcastle ed il Paris Saint-Germain. Ecco che, dunque, potrebbe decidere di cambiare aria per la prossima stagione.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, in estate, dovrà fare tantissimo. Infatti, il gruppo oramai è completamente logoro, specie dopo aver perso una finale in questo maniera. Una situazione che la società dovrà valutare, anche se pare che quasi tutti gli elementi verranno ad essere confermati.

Serviranno innesti importanti, pronti e giovani. La squadra dovrà cambiare pelle. Altrimenti, sarà inevitabile dover arretrare di un bel po’ la misura delle ambizioni che non potranno coincidere con quelle della vittoria.