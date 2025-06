ECCO CHE PRENDONO VLAHOVIC | Se ne va dalla Juventus, lo hanno venduto praticamente GRATIS

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus in estate: il serbo andrebbe via ad un prezzo bassissimo

La stagione di Dusan Vlahovic, così come quella di tutta la Juventus, non è stata particolarmente esaltante quest’anno. L’attaccante serbo, infatti, non è riuscito a far vedere il suo valore nè dal punto di vista delle prestazioni, nè per quanto riguarda i gol messi a segno ed è stato l’ombra di sè stesso in tantissime occasioni.

Nessuno, ovviamente, mette in discussione il valore di un attaccante che ha nelle corde tantissimi gol. Ma fino ad ora, alla Juventus, ha dimostrato rare volte questo. Oltre a ciò, il rinnovo del contratto che scade nel 2026 non è proseguito, visto lo stipendio di per sè elevato di 12 milioni di euro netti a stagione.

Per questo, entrambe le parti, hanno deciso di separare le rispettive strade in estate. Ma, i bianconeri, visto il valore a bilancio e viste le prestazioni non esaltanti, oltre al grande stipendio e al rischio di perdere il giocatore a zero, potrebbero cederlo per un valore non elevatissimo.

Infatti, un club di Serie A è pronto a fiondarsi su di lui per ricostruire il reparto avanzato. Il tecnico ha deciso di voler lui a guidare l’attacco della sua squadra.

Vlahovic via dalla Juventus: una big di Serie A lo vuole

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus in estate, ma potrebbe anche rimanere in Serie A. Dall’estero ci sono stati tanti interessamenti per lui, ma non si è andati in maniera approfondita nel dettaglio. Per questo una big di Serie A ne vuole approfittare.

Si tratta del Milan. Il club rossonero, dopo gli arrivi di Tare e Massimiliano Allegri, ha deciso di fare un mercato molto importante per riscattare la stagione appena conclusa. E il centravanti serbo potrebbe essere il profilo giusto per il reparto avanzato rossonero. Il costo del cartellino si aggira sui 20-25 milioni di euro.

Milan, tutti gli obiettivi di mercato

Il club rossonero, intanto, ha iniziato a sondare il mercato. Sembrano vicini gli arrivi di Xhaka, Modric e Ricci, mentre piacciono molto giocatori come Leoni, Comuzzo, Mosquera e Antonio Silva.

In avanti, oltre al centravanti bianconero, occhio alla possibilità di arrivare a Lorenzo Lucca dell’Udinese.