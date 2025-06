Non voglio andare all’Inter, dico di NO a Marotta | Non mi interessa il vostro progetto: beffa atroce per i nerazzurri

Il tecnico ha deciso di declinare l’interesse della società nerazzurra e di proseguire altrove la sua carriera

L’Inter, nell’ultima settimana, ha vissuto forse i momenti peggiori di questi ultimi quattro anni. Infatti, prima, c’è stata la clamorosa sconfitta in finale di Champions League per 5-0 contro il Paris Saint-Germain. Poi, l’addio di Simone Inzaghi che ha lasciato impreparati i dirigenti nella ricerca dei nuovi allenatori.

Marotta e Ausilio si erano detti convinti di poter convincere il tecnico piacentino a rimanere, ma così non è stato e per questo si è entrati in completa confusione. Inizialmente si era provato a convincere Cesc Fabregas. Ma la ricchissima proprietà del Como non si è mossa dalla sua posizione e lo spagnolo è rimasto nel lago.

Alla fine, si è optato per la figura dell’ex difensore nerazzurro, Christan Chivu che dopo sole 13 panchine in Serie A, tutte con il Parma, ha accettato la sfida.

Intanto, prima di arrivate al tecnico romeno, i nerazzurri avevano fatto un tentativo anche per un altro allenatore. Ma la sua scelta è stata sorprendente ed ha deciso di rifiutare l’offerta del club.

Inter, confusione totale: un tecnico ha rifiutato il club nerazzurro

Dopo Fabregas, un altro allenatore ha rifiutato la corte della società nerazzurra. Si tratta di Patrick Vieira che, nonostante l’interesse non solo dei nerazzurri, ha deciso di rimanere al Genoa e proseguire il grande lavoro che aveva iniziato la scorsa stagione.

Il francese non è rimasto convinto del progetto interista che sembra stia volgendo ad una fase di revisione delle ambizioni sportive che puntano più alla qualificazione alla prossima Champions League che alla vittoria. Insomma, tantissima confusione in viale della Liberazione.

Inter, ambizioni diminuite dopo il ciclo Inzaghi

Simone Inzaghi ha deciso di lasciare la squadra nerazzurra visto che le ambizioni del club sarebbero state un po’ riviste. Il club di viale della Liberazione ha deciso di puntare su elementi giovani e, questo, ha fatto in modo che il Napoli avesse ulteriormente la strada spianata.

La scelta di un allenatore che ha pochissima esperienza in Serie A e che era stato considerato non pronto per guidare l’Under 23, ha lasciato sbigottiti i tifosi che si preparano ad una stagione di sofferenza.