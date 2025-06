DIMISSIONI SPALLETTI: non c’è altra via d’uscita | ECCO PERCHE’ HA LASCIATO LA NAZIONALE

Luciano Spalletti è stato esonerato dopo la sconfitta contro la Moldavia: le ultime sul futuro della panchina azzurra

La sconfitta della Nazionale italiana contro la Norvegia per 3-0, ha lasciato strascichi molto importanti nel gruppo azzurro che rischia davvero di non qualificarsi al Mondiale per la terza volta consecutiva. In questi anni, troppo spesso si è provato a dare delle spiegazioni a questi fallimenti, ma nei fatti non si è mai fatto nulla per fare una riforma seria del nostro calcio.

Proprio al termine della partita è arrivata tutta la delusione di molti dei leader azzurri che hanno chiesto scusa ai tifosi. Una bruttissima figura per un gruppo che, da dopo la vittoria dell’Europeo, non è mai riuscito a convincere sia per la mancanza di continuità di guida tecnica, sia per la mancanza di giocatori che possano rendere la squadra competitiva.

Insomma, dovrà passare ancora tanta acqua sotto i ponti prima di vedere il gruppo azzurro poter competere per grandi traguardi. La strada sembra essere davvero molto lunga.

Intanto, dopo la partita, Luciano Spalletti ha paventato l’idea di poter rassegnare le proprie dimissioni da ct della Nazionale al presidente Gravina. Uno scenario che porrebbe in un’ulteriore crisi gli azzurri.

Italia, Spalletti potrebbe dimettersi: la situazione del ct

Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il ct azzurro Luciano Spalletti, incontrerà il presidente Gabriele Gravina per parlare della situazione della Nazionale e dei giocatori coinvolti nelle convocazioni.

La situazione sembra essere molto seria, tanto che si potrebbe arrivare ad un punto di rottura definitivo tra le parti, con il tecnico di Certaldo pronto a rassegnare le proprie dimissioni e lasciare la guida tecnica del gruppo azzurro ad un altro commissario tecnico. Seguiranno ulteriori sviluppi.

Nazionale, due nomi per il post Spalletti

Intanto, la Nazionale, inizia a guardare ai primi profili a cui, eventualmente, affidare la propria panchina. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, sono due i tecnici che sono stati preallertati.

Il primo è Stefano Pioli, in questo momento sulla panchina dell‘Al Nassr. L’altro, invece, è Claudio Ranieri che ad oggi fa parte della dirigenza della Roma e che potrebbe dedicarsi alla panchina più prestigiosa della sua carriera.