DISGRAZIA PER ALDO MONTANO: purtroppo è stato costretto al ricovero | NECESSARIA L’OPERAZIONE

Arriva la bruttissima notizia che riguarda Aldo Montano. Il campione italiano costretto al ricovero ospedaliero

Aldo Montano è stato sicuramente uno dei migliori sportivi italiani di tutti i tempi. In tanti ricorderanno le sue vittorie in pedana come schermitore che lo hanno consacrato nell’Olimpo dei più grandi. Un grandissimo campione che ci ha fatto emozionare e gioire per tantissimi anni all’interno della sua splendida carriera da atleta.

Dal suo ritiro, l’ex schermitore, ha deciso di intraprendere una nuova carriera, soprattutto dal punto di vista televisivo che lo ha reso ulteriormente celebre al grande pubblico. Nella sua Livorno è sicuramente un idolo e ancora oggi la gente ricorda le sue imprese e le sue esultanze fatte di gioia ed entusiasmo.

Ma proprio in questi giorni è arrivata una notizia che ha spiazzato tutti gli ammiratori di Montano e li ha lasciati un po’ con il fiato sospeso in attesa di novità che possano essere buone.

Infatti, per l’ex schermitore, si è dovuto procedere con l’operazione chirurgica. Il livornese è stato costretto al ricovero ospedaliero per risolvere il suo problema.

Aldo Montano ricoverato: è stata necessaria l’operazione chirurgica

Dopo la fine della sua carriera da professionista, Aldo Montano ha dovuto affrontare tanti problemi fisici dovuti all’aver praticato sport per tantissimi anni ad alti livelli. Lo schermitore livornese, qualche tempo fa, era stato sottoposto ad intervento chirurgico alla spalla a causa di un necrosi e adesso è dovuto finire nuovamente sotto i ferri.

Attraverso i suoi social, Montano ha voluto lasciare un messaggio: “La scherma mi ha dato tutto. Medaglie, emozioni, soddisfazioni. Ma in cambio ha chiesto il conto… pezzo per pezzo”. Insomma, un momento complicato per l’ex campione a cui auguriamo una pronta guarigione e di ritornare al meglio della forma fisica.

Sport ed infortuni, la carriera presenta spesso il conto

Quando si pratica uno sport a livello agonistico e, ancora di più, professionistico per tantissimi anni, al finire della carriera, spesso, il fisico presenta il conto di quanto fatto. Tutti gli acciacchi e gli infortuni si fanno sentire ancora di più portando problemi fisici.

Si è spesso parlato di quanto lo sport professionistico ad un certo punto presenti spesso il conto di aver spinto al massimo il proprio corpo e l’esempio di Aldo Montano, così come quello di tanti altri atleti, è lampante.