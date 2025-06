DZEKO TORNA IN SERIE A | Affare gratis per il club: LO HANNO CONVINTO IMMEDIATAMENTE

Edin Dzeko potrebbe ritornare clamorosamente in Serie A: un club potrebbe acquistarlo a titolo gratuito

Tantissimi club di Serie A hanno già iniziato da parecchi mesi il mercato per allestire una squadra competitiva. I vari dirigenti, infatti, hanno in mente di trovare e valutare i migliori profili a livello tecnico-tattico per le proprie squadre. L’Inter, ad esempio, dovrà necessariamente porre rimedio agli errori della scorsa estate e dovrà fare in modo di avviare un ricambio generazionale.

Il fondo Oaktree, infatti, ha in mente di puntare su elementi giovani e capaci di essere asset importanti per il presente e per il futuro, in attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore. L’impressione è che ci sarà un ridimensionamento delle ambizioni. Il Napoli ha intenzione di creare il solco. Dopo la permanenza di Antonio Conte, per i partenopei ci sarà un grande mercato estivo.

La Juventus vuole ritornare in cima, ma bisognerà capire chi avrà la guida tecnica della squadra. Così come il Milan che ha avviato il rinnovamento con Igli Tare e Massimiliano Allegri.

Intanto, in Serie A, potrebbe esserci il clamoroso ritorno di un grande protagonista come Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, infatti, è seguito da vicino da una club del nostro campionato.

Serie A, ritorna Dzeko? Ecco chi lo vuole

Edin Dzeko potrebbe ritornare in Serie A. Dopo l’esperienza con la maglia del Fenerbahce, l’attaccante bosniaco è pronto per una nuova avventura. Su di lui c’è forte il Come che vuole convincerlo con il suo progetto ambizioso per dare un tocco europeo alla squadra.

Occhio anche ad un’altra opzione che porta al Bologna che potrebbe perdere un giocatore come Santiago Castro e potrebbe puntare proprio sull’ex centravanti di Roma e Inter.

Como, c’è prima da sciogliere il dubbio allenatore

Il Como, intanto, è alle prese con il dubbio allenatore. La società lombarda, infatti, ha intenzione di tenere Cesc Fabregas. E solo la sua volontà di forzare l’addio potrebbe fare in modo che potrebbe esserci un cambio in panchina.

Se lo spagnolo dovesse andare via, le strade portano a Daniele De Rossi e a Farioli. Ma bisognerà attendere le prossime ore.